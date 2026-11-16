A diferencia de lo que pasó en su primera detención, Santiago Peña ingresó a la cárcel militar de Viñas Cué esposado y con un casco y un chaleco antibalas.

Este lunes, en el día de su cumpleaños número 48, el expresidente paraguayo Santiago Peña, destituido por su responsabilidad en la quiebra fraudulenta de Ueno Bank, fue trasladado desde el Regimiento Escolta Presidencial a la cárcel militar Viñas Cué, luego de que la prensa revelara los privilegios que el exmandatario tenía en el lugar donde estaba recluido desde su salida del poder.

El diario Última Hora reveló que Peña pasaba sus días de detención en una amplia habitación que contaba con un dormitorio con baño privado, una sala de estar, una oficina, una sala de reuniones y un estacionamiento con acceso directo a las instalaciones. El dormitorio tenía una cama tipo somier y también aire acondicionado. Se supo que una sala que había en el regimiento que había sido reformada el año pasado gracias a una donación hecha por Taiwán estaba siendo acondicionada como un gimnasio para que el exmandatario pudiera allí ejercitarse.

Ante la lógica indignación general, el juez Osmar Legal dispuso en las primeras horas de la tarde del lunes el traslado de Peña a la cárcel militar de Viñas Cué, un centro de detención para presos de alto perfil, a diferencia del Regimiento Escolta Presidencial, que nunca antes había alojado reclusos. Medios paraguayos mostraron imágenes de Peña ingresando en su nuevo lugar de detención, esposado, y además protegido por un casco y por un chaleco antibalas.

El magistrado dispuso que las autoridades del establecimiento dispongan de todas las medidas de seguridad necesarias para precautelar la vida e integridad física del exmandatario, imputado por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal por la megaestafa que perjudicó a centenares de miles de paraguayos y que también causó pérdidas por centenares de millones de dólares a organismos del Estado que tenían su dinero depositado en la entidad financiera.

Además del traslado, la Justicia paraguaya ordenó la remisión de un informe detallado sobre los protocolos y medidas de seguridad que serán implementados durante la permanencia de Peña en Viñas Cué. Poco después también se dio a conocer la noticia de que el presidente Pedro Alliana dispuso la destitución del comandante José David Dayub, quien era el máximo encargado del Regimiento Escolta Presidencial.

Tras el anuncio de la remoción de Dayub, el ministro de Defensa, Óscar González, admitió, en conversación con el canal de televisión Noticias Paraguay (NPY), que parte de la edificación militar había sido reacondicionada para instalar un gimnasio exclusivo para el exmandatario.

El titular del Ministerio de Defensa aseguró que desconocía esta situación y relató que, al enterarse de lo ocurrido, convocó a Dayub, quien reconoció la existencia de los equipos y admitió haber tomado la decisión de manera unilateral, sin autorización de sus superiores.

Por otra parte, muy presionado por la situación en la que le tocó asumir la presidencia, siendo potencialmente parte de toda la estafa, Alliana le pidió al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, que actúe para esclarecer la crisis de Ueno Bank y que los responsables enfrenten las consecuencias de sus actos. “Desde Presidencia ponemos a disposición de la Fiscalía General del Estado todos los recursos que legalmente podamos gestionar para esclarecer lo ocurrido y asegurar que los responsables tengan consecuencias de sus actos. Los paraguayos merecemos saber la verdad”, expresó el mandatario, de acuerdo con lo que consignó Última Hora.

El fiscal Rolón viene siendo fuertemente cuestionado por la oposición, que pretende iniciarle un juicio político en el Congreso, entre otras cosas, por sus omisiones en el caso de la investigación sobre los responsables de la quiebra de Ueno Bank.