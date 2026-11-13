En Paraguay, la oposición impulsa un juicio contra el fiscal general por su investigación deficiente de la quiebra del Ueno Bank

Todos los partidos políticos de la oposición paraguaya acordaron presentar en el Congreso un pedido de juicio político contra el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, por considerar, entre otras cosas, que actuó deliberadamente de manera insuficiente en las investigaciones en curso luego de la quiebra fraudulenta del Ueno Bank, hecho que terminó con la destitución del expresidente Santiago Peña.

La exsenadora Kattya González, destituida de su cargo en 2024 a instancias de la facción afín al exmandatario Horacio Cartes dentro del oficialista Partido Colorado, expresó: “Toda la mesa de la oposición acompaña el juicio político al fiscal general del Estado. Sin verdad y sin justicia, la única manera que encontramos es la salida del fiscal general”.

De acuerdo con lo que consignó el diario Última Hora, González reconoció que la oposición no tiene los votos necesarios en el Parlamento para llevar la iniciativa adelante, ya que los colorados tienen una amplia mayoría en ambas cámaras, por lo que apeló a la presión ciudadana como herramienta para impulsar la salida de Rolón.

Desde el oficialismo se mantiene una postura prudente. Consultado por el tema este jueves, el presidente de la Cámara de Diputados, el colorado Raúl Latorre, evitó hacer valoraciones sobre el caso.

“Me toca ejercer en ese sentido un delicado rol institucional consagrado por la Constitución y yo voy a velar por que cada uno de esos planteamientos sea tratado con la misma seriedad con la que fue tratado el juicio político del expresidente de la República”, expresó lacónicamente Latorre, que agregó que el caso será analizado cuando efectivamente sea presentado en el Congreso.

El fiscal Rolón viene siendo severamente cuestionado desde hace tiempo por su gestión, pero en el caso concreto de la quiebra del Ueno Bank se lo acusa tanto de haber demorado las investigaciones como de omisiones.

Según un documento difundido por la radio paraguaya Monumental, el jueves 5 de noviembre el juez Rodrigo Estigarribia autorizó un allanamiento a la casa matriz del Ueno Bank. Sin embargo, el procedimiento se llevó a cabo recién cuatro días después de la disposición judicial, por orden del fiscal Rolón.

La diputada opositora Rocío Vallejo, quien también es abogada penalista, declaró: “Con esto se cierra o se confirma” lo que venía denunciando respecto de que Rolón paralizó los procedimientos para resguardar los intereses de Peña y de la entidad bancaria. “Con este documento se comprueba que él también estuvo regulando la realización de diligencias”, aseveró la legisladora del partido Patria Querida.

Mientras la oposición intenta sacar este tema adelante, la fiscalía prosigue con las investigaciones de la quiebra del banco. Este jueves, varios fiscales se presentaron en la residencia presidencial oficial, Mburuvicha Róga.

Allí, de acuerdo con lo que informó el diario ABC, se halló documentación bancaria que, según trascendió, estaría en un área reservada de la casa presidencial que ocupaba Santiago Peña hasta hace una semana.

La diligencia, encabezada por las representantes del Ministerio Público, consistió en una constitución y no en un allanamiento, como se había difundido inicialmente.

En ese marco, para los trabajos de inspección y verificación, el propio presidente de la República, Pedro Alliana, autorizó a la comitiva el ingreso a las instalaciones, si bien el nuevo mandatario todavía no está viviendo en la residencia presidencial.

Los alcances de las ramificaciones de los dineros del Ueno Bank son múltiples. Una de ellas, quizá no muy sorprendente, se conoció este jueves: medios locales informaron que el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Alejandro Domínguez, cobró cerca de tres millones y medio de dólares del grupo Vázquez SAE, presidido por el imputado Federico Miguel Vázquez, CEO del Ueno Bank, por “anticipo de comisiones futuras” surgidas de un contrato firmado el 28 de octubre de 2025.

De acuerdo con lo que informó ABC, los pagos se hicieron desde una cuenta corporativa de ese conglomerado a la cuenta personal de Domínguez, quien comparte con el grupo Vázquez una sociedad dueña de aviones de lujo.

En paralelo a las operaciones personales de Alejandro Domínguez, 14 millones de dólares de la Conmebol quedaron atrapados en Ueno, entidad que en julio de 2024 se había convertido en uno de los principales auspiciantes oficiales de la Conmebol.