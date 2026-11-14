Estados Unidos reanuda los vuelos tras suspensión total de los despegues y descarta ataque cibernético

El secretario de Transporte, Sean Duffy, dijo que un sistema de la Administración Federal de Aviación que “no estuvo a la altura de las circunstancias”.

El gobierno de Estados Unidos ordenó durante la jornada del viernes la suspensión total de los despegues de aviones en todo el país. La medida se levantó en la noche de ese mismo día y actualmente el servicio ya se está normalizando, a pesar de los múltiples retrasos en las conexiones.

Según consignó la agencia EFE, no se adoptaba una resolución de este tipo desde el atentado terrorista del 11 de setiembre de 2001 y del fallo en el sistema de avisos a la navegación aérea registrado a principios de 2023.

Este sábado, el secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, aseguró que la suspensión no se debió a un ciberataque, sino a fallas detectadas en el sistema aéreo. “No creemos en absoluto que se haya tratado de un ciberataque. Fue un sistema de la Administración Federal de Aviación que no estuvo a la altura de las circunstancias”, expresó el jerarca de la administración encabezada por Donald Trump.

Aunque aún se están investigando las causas del incidente, el gobierno estima que el problema surgió cuando se realizaban tareas de sustitución de cable de cobre por fibra óptica, lo que ocasionó una saturación en el sistema. “Todavía no hemos determinado cuál fue el fallo”, puntualizó Duffy.

Según informó la Associated Press, el Congreso aprobó un presupuesto de 12.500 millones de dólares para modernizar el sistema, pero desde la Casa Blanca se pretenden unos 30.000 millones adicionales.

En la misma línea que Duffy, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, negó que la suspensión de los vuelos tuviese como motivo un ataque contra Estados Unidos; también afirmó que el evento no estuvo relacionado con la caída de Microsoft, que tuvo lugar el jueves.