Luis Moreno Ocampo dijo que el presidente estadounidense “siente que está afectado por la posibilidad de que se le investigue” y consideró que si la Corte “no tuviera conflictos, no estaría funcionando bien”

El exfiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI) de 2003 a 2012, Luis Moreno Ocampo, brindó una entrevista este martes a Primera mañana, de la diaria Radio, en la que ahondó en las dificultades que afronta el organismo en la actualidad. También recapituló su rol en el juicio a las Juntas Militares en Argentina, en el que se desempeñó como adjunto del fiscal Julio César Strassera.

Moreno Ocampo sostuvo que el organismo es “una cosa muy revolucionaria”, ya que, a diferencia de instituciones como la Corte Internacional de Justicia (CIJ), cuenta con independencia de acción y juzga a individuos en lugar de estados. A modo de ejemplo, se refirió a uno de sus sucesores, Karim Khan, que solicitó el arresto de los mandatarios de Rusia, Vladimir Putin, e Israel, Benjamin Netanyahu, por crímenes de guerra. “Es una herramienta nueva, diferente, que no es más sobre geopolítica”, precisó, sino quienes “cometen los crímenes, no importa quién sea”.

Afirmó que esa es la razón por la que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, “hace campaña para desmantelar la CPI”. Dijo que su administración “tiene una estrategia de ocupar militarmente el mundo para garantizar la paz”, y que, producto de ello, “siente que está afectado por la posibilidad de que se le investigue”.

En contraste, el exfiscal valoró positivamente el vínculo que Uruguay mantiene con el organismo, y sostuvo que el país cuenta con una serie de valores que “puede exportar” y “son muy importantes”. En particular, se refirió a la “tradición cívica de discutir problemas”.

Acerca de las dificultades que debió afrontar durante su estadía al frente de la CPI, dijo que la principal consistió en “poner la Corte en marcha, porque en aquella época se podía cerrar”, algo que ya no es posible, “por más que Trump quiera desmantelarla”. Añadió que, si bien incluso en la actualidad existe cierta conflictividad, la realidad indica que “si la CPI no tuviera conflictos, no estaría funcionando bien”.

Netanyahu y Putin “intentan mostrar poder volando”, pero “están debilitados”

Por otra parte, consultado por la utilidad de los fallos del organismo cuando Netanyahu y Putin continúan en libertad, a pesar de las órdenes de arresto que pesan contra ellos, matizó que esto “nos da un norte”. También recordó que el organismo no cuenta con una “policía mundial”, por lo que su cumplimiento depende de los países adherentes, y que si bien “es cierto” que ambos mandatarios “intentan mostrar poder volando”, tampoco “se animan” a ir a lugares donde pueden ser arrestados, por lo que “están debilitados”.

El exfiscal puntualizó que lo importante es terminar con los crímenes de los que dichas personas son acusadas, y que “el problema es que no hay un esfuerzo sostenido y coordinado” para eso. Además, cuestionó la utilidad de continuar con las guerras, “cuando es un mecanismo que no funciona”.

Respecto a si entiende que Israel ha cometido un genocidio en la Franja de Gaza, Moreno Ocampo se restringió a la versión “oficialista” de la CPI, que “solo presentó el crimen de guerra más obvio, que es el sitio por hambre a la población civil”. Recordó, de todas maneras, que es algo que está bajo investigación de la CIJ, producto de una denuncia de Sudáfrica contra Israel.

Además, expresó su rechazo a las justificaciones brindadas por Rusia para invadir Ucrania, y recordó que tiene como “razón real” una eventual adhesión del país a la OTAN. “Hubiera sido muy preferible que la diplomacia europea fuera más astuta y manejara el problema [de forma] diferente, pero igual es indefendible invadir un país; esa es la regla básica”, sostuvo.

“Con diferentes matices, el juicio a las Juntas Militares sigue siendo la piedra fundamental de la democracia argentina”

Durante la entrevista también se consultó al exfiscal por su experiencia como adjunto en el juicio a las Juntas militares de la última dictadura argentina, en 1985. Valoró que “lo más importante” fueron “las audiencias públicas”, que permitieron dar al proceso “un impacto comunicacional de cambio brutal”, y destacó también el rol de la película Argentina, 1985, para rescatar dicho proceso, ya que “la memoria es un campo de batalla fundamental”.

“Hoy en Argentina, de nuevo, tenemos la idea de justicia instaurada”, celebró, y dijo que es algo que se extiende “desde el kirchnerismo, que había apoyado que se investiguen más militares, a [el actual presidente Javier] Milei, que apoya que se investiguen más guerrilleros”. “En todo caso, siempre todos dicen investigaciones de justicia”, valoró. Y evaluó: “Yo diría que, con diferentes matices, el juicio a las Juntas Militares sigue siendo la piedra fundamental de la democracia argentina”.

“El tema no es equiparar, pero tampoco es justificar”, evaluó, luego de ser consultado sobre si encuentra apropiada una “teoría de los dos demonios”. Reparó que, si bien lo cometido por los militares “en términos de magnitud es incomparable”, de todas formas “una muerte es una muerte, y la muerte es injustificable”.