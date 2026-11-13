La renuncia del presidente del gigante tecnológico Nvidia por un caso de espionaje chino preocupa a Estados Unidos

El Congreso investiga y presiona al gobierno de Trump para restringir las exportaciones de chips avanzados al gigante asiático.

El empresario tecnológico taiwanés Jensen Huang, fundador y presidente de Nvidia, renunció el jueves a la dirección de la empresa después de que se conociera su relación extramarital con Alice Huang, una empresaria sospechosa de colaborar con China.

Nvidia, una de las más grandes firmas fabricantes de procesadores para inteligencia artificial (IA) del mundo, facturó en su último ejercicio fiscal casi 216.000 millones de dólares y obtuvo beneficios por 120.000 millones. Cerca del 90% de sus ingresos proviene de los centros de datos, dado que sus procesadores son fundamentales para desarrollar sistemas avanzados de IA. Esa posición la convierte en una empresa estratégica para Estados Unidos y en protagonista de la competencia tecnológica con China.

La historia comenzó antes de que trascendiera la relación personal de Hueng. En 2025, las autoridades estadounidenses investigaban a Megaspeed, una empresa de Singapur que adquiría chips de Nvidia, ante la sospecha de que facilitaba su acceso a compañías chinas, eludiendo las restricciones comerciales. Alice Huang, entonces vinculada a Megaspeed, fue investigada por las autoridades de Singapur.

En octubre de 2026, The New York Times reveló que los servicios de inteligencia sospechaban que había establecido una relación con Jensen Huang para obtener información y favorecer intereses chinos. La empresaria negó todas las acusaciones y las autoridades de Singapur no encontraron pruebas suficientes para atribuirle delitos. Tampoco el Departamento de Justicia estadounidense logró determinar si trabajaba realmente para la inteligencia china.

Legisladores republicanos y demócratas exigen conocer qué información pudo obtener la inteligencia china y si Huang influyó sobre las decisiones del gobierno estadounidense. En abril de 2025, el gobierno de Trump restringió las exportaciones a China del procesador H20 de Nvidia, pero dos meses después y ante gestiones de Huang, la administración anunció que se reanudarían las ventas. En su momento, Huang había argumentado públicamente que prohibir esas ventas estimularía el desarrollo de procesadores chinos capaces de competir con los estadounidenses.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, dijo que crece el consenso parlamentario para endurecer los controles tecnológicos. Si bien aún no se aprobaron nuevas restricciones, el escándalo favorece a quienes reclaman una política más severa. La paradoja es que, para preservar su liderazgo en inteligencia artificial, Estados Unidos podría terminar limitando los negocios de las empresas que hicieron posible ese liderazgo.