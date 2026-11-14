León XIV continúa con sus actividades en Perú, en los últimos días de su gira latinoamericana

El papa León XIV saluda, durante una misa en Santa Cruz de Succhabamba, región de Cajamarca, Perú, el 14 de noviembre.

El papa llamó a pensar en “el sufrimiento de quien se ve obligado a abandonar su patria” y en el “desafío de la distribución equitativa de los beneficios derivados de los recursos de la tierra”.

Este sábado, en el marco de su gira por la región -que incluyó tres días en Uruguay y cuatro en Argentina-, el papa León XIV continuó con su agenda prevista de actividades en Perú, ya en la etapa final del viaje.

El actual líder de la Iglesia católica vivió durante más de dos décadas en Perú; fue obispo de Chiclayo entre 2015 y 2023. Su visita al país finalizará el lunes, en una jornada que incluirá actividades en Lima y Callao.

En primer lugar, León XIV presidió la ceremonia del rito de coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral de Santa María, en Chiclayo. Poco después se subió a un helicóptero de la Fuerza Aérea peruana para trasladarse hasta Santa Cruz de Succhabamba, en el departamento de Cajamarca, donde saludó a los fieles y encabezó una misa.

Durante la homilía, el papa elogió las “hermosas colinas, quebradas y valles fértiles” de la región y resaltó que en ese lugar “floreció el imperio inca”. Expresó que la fe cristiana “ha crecido sencilla y genuina, fundada en la vivencia cotidiana de los valores evangélicos y expresada en tradiciones y fiestas que unen pueblos y generaciones”, hasta convertirse en “un estilo de vida en el que nadie se siente nunca solo, ni siquiera frente a las adversidades”.

León XIV sostuvo que la “alegría y cordialidad” que caracterizan a las regiones andinas tienen su sustento en la fe. Afirmó, además, que la “piedad popular” ofrece “un antídoto saludable contra la superficialidad y el consumismo”.

El papa también llamó a pensar en “el sufrimiento de quien se ve obligado a abandonar su patria para buscar un futuro mejor”, así como en las “dificultades de relevo generacional ligadas al fenómeno de la baja natalidad que vacían los pueblos” y en el “desafío de la distribución equitativa de los beneficios derivados de los recursos de la tierra”, dificultades que pueden llevar a “la tentación de ceder al desaliento, al resentimiento o incluso a la violencia”.

“El egoísmo, la injusticia y la maldad no se vencen con la brutalidad, sino con la oración, con la paciencia, con la perseverancia en denunciar lo que no está bien, pidiendo con fuerza y trabajando con empeño para que se realicen los cambios necesarios”, manifestó León XIV.