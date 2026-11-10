Lula se reunió con el presidente turco Erdogan durante la COP31 que se está celebrando en Antalya

Lula da Silva y Erdogan, durante la conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático COP31 en Antalya. Foto: HANDDOUT / TURKISH PRESIDENCY PRESS OFFICE / AFP

Tras la cumbre climática, el mandatario brasileño irá a Filipinas, donde se reunirá con su par Ferdinand Marcos y luego participará en una reunión de países del sudeste asiático.

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Este martes, en el contexto de su primera salida del país tras su reelección, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva se reunió con su par de Turquía, Recep Tayyip Erdogan. El encuentro entre los mandatarios se produjo en la ciudad turca de Antalya, donde ambos están participando en la 31ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31).

Según informaron desde el Palacio del Planalto, los presidentes abordaron el fortalecimiento de las relaciones comerciales, las posibilidades de inversiones conjuntas y la coyuntura internacional.

Erdogan también felicitó a Lula por su victoria en las elecciones brasileñas y se comprometió a realizar una visita oficial a Brasil, acompañada por una delegación empresarial.

Durante la conversación, Lula manifestó su interés en establecer una asociación considerada “robusta” con Turquía en el ámbito de la defensa. Esta iniciativa forma parte de los esfuerzos por ampliar la cooperación bilateral en sectores estratégicos y crear oportunidades de acercamiento entre empresas e instituciones de ambos países.

El portal Brasil247 informó que en la reunión entre Lula y el líder conservador turco, que está en el poder desde el año 2003, otro tema destacado fue la exploración y el aprovechamiento económico de los minerales críticos, considerados fundamentales para las cadenas productivas vinculadas a la transición energética y a las tecnologías avanzadas.

Lula presentó al presidente turco la iniciativa de crear un consejo encargado de definir la política brasileña respecto a estos recursos y, según el Planalto, “planteó la posibilidad de cooperar con Turquía en este ámbito”.

El debate sobre los minerales críticos se produce en un contexto de creciente importancia internacional de estos insumos, utilizados en la fabricación de baterías, equipos electrónicos, sistemas de generación de energía renovable y tecnologías industriales.

El desarrollo de asociaciones en este segmento podría abrir la puerta a inversiones, transferencia de tecnología y una mayor participación brasileña en cadenas productivas de valor agregado, un tema en el que Lula tiene particular interés.

En esta primera salida de Brasil después de su reelección, el presidente de 81 años está viajando con una delegación en la que, además de su esposa Janja, figuran varios ministros, el presidente del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), Aloizio Mercadante, y su asesor para asuntos internacionales, Celso Amorim. También integra la comitiva el diputado André Janones, de vital importancia en la campaña electoral como estratega digital.

Tras participar en la cumbre climática de Antalya, Lula volará hacia Manila, la capital de Filipinas, donde el viernes se reunirá con el mandatario del país asiático, Ferdinand Marcos y Romuáldez, popularmente conocido como Bongbong, hijo del célebre dictador homónimo y de su esposa Imelda Marcos, quienes gobernaron el archipiélago entre 1965 y 1986.

Según informó Agência Brasil, en el encuentro entre los presientes Lula buscará ampliar la asociación de Brasil con Filipinas, países que este año cumplieron 80 años de relaciones diplomáticas.

Brasil exporta muchos productos al país asiático, como café, açaí, jugos frutales y alimentos procesados, como pastas y galletas, y quiere aumentar el volumen de ventas de estos bienes. Desde 2016, el comercio entre ambos países se cuadriplicó.

Un día después, también en Manila, comenzará la cumbre de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (Asean, por sus siglas en inglés), organismo regional de cooperación que agrupa a Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia, Vietnam, Timor Oriental, Myanmar, Brunéi, Camboya y Laos.

En este evento, que comenzará el sábado, Lula será uno de los invitados extrarregionales, pero también asistirán en esa condición el presidente estadounidense Donald Trump y el primer ministro canadiense, Mark Carney. Los países de la Asean, que agrupan aproximadamente a 700 millones de habitantes, son un mercado con el que Brasil viene intensificando lazos comerciales.

Entre 2003 y 2025, el comercio entre Brasil y los países del bloque se multiplicó por diez, pasando de 3.000 a 38.000 millones de dólares, con una tasa de crecimiento promedio anual del 12%.