Piden el bloqueo de TikTok por alojar contenido de pederastia

El gobierno elevó la solicitud a la Agencia Española de Protección de Datos y la ministra de Infancia trasladó la misma petición a la plataforma; se les pide que colaboren con la Fiscalía, arreglen el sistema de moderación e intervengan el algoritmo.

El Ministerio de Infancia y Juventud de España envió un escrito a la Agencia Estatal de Protección de Datos para que solicite el cese de actividad de Tik Tok, tras “la cantidad ingente de violencia sexual de infancia que estaría produciéndose en esta red social”. Según el Reglamento Europeo de Protección de Datos, esta puede adoptar medidas de urgencia, durante un plazo de no más de tres meses, “en circunstancias excepcionales”, para “proteger los derechos y las libertades” de los ciudadanos.

La ministra, Sira Rego, reclamó también a TikTok que suspenda su actividad en España tras una reunión con representantes de la plataforma. Rego se lamentó porque “no depende del gobierno suspender a la plataforma de manera cautelar”: “Si fuera por nosotros, ya estaría desde ayer”.

El gobierno calificó los hechos como “muy preocupantes” e indicó una serie de medidas que trasladó en la misma reunión. En primer lugar, insta a que se retire el material –tanto el contenido como los usuarios–, así como la máxima colaboración con la Fiscalía. También se refiere al sistema de moderación, que “es evidente que no está funcionando”, y reclama explicaciones de por qué solo se quitaron cinco videos y se bloquearon 13 en España, en lugar de todos los denunciados.

“Mientras se resuelven todas esas medidas y garantizan que TikTok es un espacio seguro y que cumple con todos los requisitos y no deja acceder a menores de 13 años, hemos sugerido que suspenda su actividad en España”, insistió.

“Los mecanismos de prevención de estas plataformas no están funcionando. Los algoritmos se están centrando en el beneficio”, señaló Rego, y deslizó que, ante las propuestas del gobierno, la plataforma planteó su disposición a “estudiar y evaluar la situación”, pero, se lamentó, “en realidad, no ha aportado nada” de información.

La investigación de Maldita.es

Una investigación de Maldita.es reveló un “escaparate” de abuso sexual infantil en la red social más consumida por los menores de edad, TikTok. Tras conocerse esta información, que comprende 35 días de recolección de datos, 231 perfiles documentados y 1.183 contenidos de abuso sexual infantil explícito, la ministra Rego se reunió con representantes de la red social para “exigir explicaciones sobre la gravedad de los hechos”.

El ministerio solicitó también una investigación a la Fiscalía y, mientras esta se desarrolla, pretende conocer qué “medidas va a adoptar la plataforma para garantizar la protección de niñas, niños y adolescentes”, según informaron ayer fuentes del ministerio.

Al igual que la investigación de Maldita.es, el organismo ha puesto en duda la eficacia de los sistemas de detección y moderación de TikTok, así como el papel de sus algoritmos. “Las plataformas tienen obligaciones legales de prevención y deben responder también por los riesgos derivados del diseño. Los hechos conocidos podrían constituir graves vulneraciones de los derechos de la infancia”, afirman fuentes ministeriales, que incluso advirtieron de la “posible interrupción de los servicios de la plataforma si se considera procedente” y no se puede garantizar la protección de la infancia.

El trabajo de campo de Maldita.es se comenzó a publicar en forma de serie desde este martes y muestra cómo en la plataforma se exponen videos e imágenes de pederastia sin filtros.

El análisis recoge videos y usuarios entre el 11 de setiembre y el 15 de octubre de este año y suma 48 millones de visualizaciones. Pese a la legislación y las políticas internas de la plataforma, que precisamente tratan de evitar estas situaciones, el último día de investigación el 59% de los perfiles seguía activo.

“Hemos recorrido TikTok como lo haría un pederasta y la conclusión es que el abuso no se esconde en un rinconcito ni es difícil de encontrar. Todo lo contrario: se apoya en las propias herramientas de la plataforma para florecer y darse a conocer”, explicaba Clara Jiménez Cruz, cofundadora y CEO de la Fundación Maldita, con quien también se reunió la ministra.

El informe “Tik Tok: el hogar del pederasta” apunta que estos perfiles funcionan como “auténticos catálogos de abuso sexual infantil” e insiste en que las cuentas se dedican “casi exclusivamente a esta actividad ilegal”. Además, el equipo de Maldita.es denunció ante la plataforma 50 videos, de los cuales solo el 10% fue borrado y apenas el 26% fue bloqueado en España.