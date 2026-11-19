Vladimir Putin, Xi Jinping y Donald Trump, el 19 de noviembre, durante la reunión trilateral en Shenzhen, en la provincia de Guangdong, en China.

Los tres gobernantes terminaron su reunión en Shenzhen, en la que también hablaron de reformar el Consejo de Seguridad de la ONU para que “pueda responder de forma más eficaz a los desafíos globales”.

Los presidentes de China, Xi Jinping; Rusia, Vladimir Putin, y Estados Unidos, Donald Trump, se reunieron este jueves en torno a una amplia mesa redonda en la ciudad de Shenzhen, en un encuentro inédito que ellos mismos calificaron de histórico. Al finalizar esta cumbre, que duró una hora y 20 minutos, los tres gobernantes se pronunciaron sobre varios asuntos clave en una declaración conjunta.

Uno de los puntos que abordaron en la reunión fue el del armamento nuclear. Trump había anunciado que propondría debatir al respecto. “Una guerra nuclear no se puede ganar y nunca debe librarse”, manifestaron en su declaración los tres presidentes, que anunciaron su voluntad de “entablar un diálogo para reducir los riesgos nucleares y prevenir la proliferación de armas nucleares”. Xi, Trump y Putin también manifestaron “su compromiso con el mantenimiento de la estabilidad estratégica y la seguridad internacional”.

A su vez, en el primer punto de la declaración, los tres gobernantes de países con poder de veto en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) manifestaron su intención de “impulsar la reforma” de este organismo con “el objetivo de que pueda responder de manera más eficaz a los desafíos globales y cumplir plenamente su misión fundamental de mantener la paz y la seguridad internacionales”.

También se refirieron al sistema de justicia internacional. En este punto, criticaron a la Corte Penal Internacional (CPI), que desde marzo de 2023 emitió una orden de detención contra Putin por sospechas de crímenes de guerra durante la invasión a Ucrania. Con frecuencia, Trump y su gobierno han cuestionado a esta corte, a la que Estados Unidos no adhirió.

“El principio del consentimiento de los estados y el respeto a las inmunidades de los funcionarios estatales son fundamentales”, manifestaron en su declaración Putin, Trump y Xi. Los tres presidentes llamaron a la CPI y a “otros órganos similares” a “no abusar de sus poderes”.

Un asunto que sí se trató en la cumbre, y que aparece como primer punto de la declaración, fue la necesidad de garantizar “un flujo de energía estable”. Con ese objetivo, los tres presidentes manifestaron que se proponen “aumentar la producción y el suministro de productos petrolíferos refinados en beneficio de todos los países”.

Antes de que el encuentro comenzara en el complejo Kylin Villa de Shenzhen, los presidentes habían mantenido reuniones bilaterales. El mandatario chino había afirmado que la “interacción positiva” entre Rusia, Estados Unidos y China “no es una opción, sino una obligación”.