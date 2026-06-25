Flávio Bolsonaro viajará a Estados Unidos para “defender” a Brasil de los aranceles que podrían imponerle

La cancillería brasileña recordó que fueron los propios allegados al candidato quienes promovieron en Washington gravámenes para presionar al país, y manifestó que “los traidores de la Patria no podrán reescribir la historia”.

El candidato de ultraderecha a la presidencia de Brasil, Flávio Bolsonaro, se inscribió para asistir a una audiencia que tendrá lugar el 6 de julio, en Estados Unidos, en la que se tratarán los aranceles del 25% que quiere aplicar el gobierno de Donald Trump a diversos productos brasileños.

El diario Folha de São Paulo informó que también se abordará allí el sistema de pagos Pix, que funciona como una alternativa al dólar y que, según Trump, afecta a los intereses estadounidenses.

Bolsonaro se propone argumentar en esa audiencia que los aranceles perjudicarían a los exportadores brasileños y que además beneficiarían al actual gobierno.

Sin embargo, el bolsonarismo fue el primero en impulsar esa ofensiva arancelaria. El exdiputado Eduardo Bolsonaro, hermano de Flávio, y también dirigente del Partido Liberal, se instaló en 2025 en Estados Unidos, donde se reunió con diversos jerarcas para promover medidas de presión contra Brasil. Esperaba forzar así a las autoridades a evitar que su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, fuera condenado por intento de golpe de Estado. Por entonces, Trump llegó a anunciar aranceles del 40% a varios productos brasileños.

Por hacer campaña a favor de ese ataque económico contra su país, la Justicia de Brasil condenó en ausencia a Eduardo Bolsonaro a cuatro años de cárcel.

Flávio Bolsonaro, que nunca se opuso a las acciones de su hermano, manifestó en su cuenta de X que va a “defender los intereses del pueblo brasileño” y a “hacer lo posible para evitar que las empresas brasileñas sean gravadas todavía más de lo que ya lo son con el gobierno” de Luiz Inácio Lula da Silva. Acusó al presidente de no hacer nada para evitar que se apliquen esos aranceles y de especular con que “eso puede beneficiarlo en las urnas en octubre”.

La respuesta a esas acusaciones llegó directamente de Itamaraty. En su cuenta de X, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil manifestó: “Los traidores de la Patria no podrán reescribir la historia. Brasil sabe que el arancelazo tiene su origen en un intento de interferencia externa en la justicia brasileña”.

La cancillería agregó que el gobierno “presentó dos defensas escritas que demuestran que las políticas brasileñas no perjudican el comercio con Estados Unidos” y que mantuvo contactos de altas jerarquías en Washington. Concluyó que “lo que los traidores de la Patria le deben a Brasil es una disculpa por las tarifas y los perjuicios causados a miles de brasileños”.

Tensiones entre los Bolsonaro

Al candidato ultraderechista que competirá con Lula en las elecciones de octubre le surgió un foco de confrontación en su propia familia, compuesta por varios dirigentes del Partido Liberal.

Es el caso de la esposa del expresidente, Michelle Bolsonaro, que encabeza el ala femenina, llamada Partido Liberal Mujer, y cuyo nombre llegó a considerarse para la candidatura a la presidencia. En un video que publicó en sus redes sociales el miércoles, la dirigente manifestó que si no respaldó públicamente la candidatura de Flávio, fue porque se sintió “maltratada” y “humillada” por él.

El episodio que los distanció fue la alianza que establecieron los hijos de Bolsonaro con Ciro Gomes, exgobernador de Ceará y excandidato presidencial. La dirigente se opuso por las críticas que Gomes dirigió en el pasado al expresidente Bolsonaro. Sin embargo, Flávio desestimó sus argumentos.

Según recordó Michelle, él y otros hijos de Bolsonaro la criticaron en redes sociales usando palabras similares, que parecían haber sido coordinadas. En el caso de Flávio, además, mantuvieron una conversación telefónica que empeoró la situación: “Me faltó el respeto, me trató mal y me dijo que era mejor que me mantuviera al margen de las decisiones del partido, porque yo había llegado ayer y no entendía nada de política”. En el video, la dirigente defendió su trayectoria y recordó los recorridos por el país que hizo en representación del partido ultraderechista.

Flávio respondió con un largo posteo en X en el que manifestó: “En ningún momento ofendí o tuve la intención de ofender a Michelle. Si lo hice en algún momento, una vez más, pido disculpas. Tengo por ella respeto y reconocimiento por el trabajo en el Partido Liberal Mujer, por el cuidado con mi padre y por todo lo que representa para Brasil”.