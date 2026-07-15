Lula le saca ocho puntos de ventaja a Flávio Bolsonaro en la última encuesta de intención de voto para las elecciones de octubre

Además, el estudio muestra un aumento en la aprobación de la gestión del mandatario, que llega al 48% contra 47% que lo desaprueba.

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva se mantiene primero en las intenciones de votos que se realizarán en las elecciones de octubre, de acuerdo con los datos que surgieron de una encuesta realizada por la consultora Genial/Quaest difundida este miércoles.

Según el sondeo, en un escenario de segunda vuelta el actual mandatario tendría el 45% de los votos contra 37% de su principal adversario, Flávio Bolsonaro, quien será el candidato presidencial del Partido Liberal. Además, según la encuesta, el 14% en este escenario de balotaje votaría en blanco, anulado o no acudirá a las urnas, en tanto que el 4% de los encuestados respondió que todavía no decidió su voto.

La ventaja de Lula sobre Bolsonaro es de siete puntos, bastante por encima del margen de error de la encuesta, que es más menos dos puntos porcentuales, lo cual es un indicador muy positivo para el candidato del Partido de los Trabajadores, que en estas elecciones va en búsqueda de su cuarto mandato.

En la encuesta, en el escenario de primera vuelta, que se celebrará el 4 de octubre, Lula también aparece primero con el 40% de los apoyos, en segundo lugar se sitúa Flávio Bolsonaro con el 28% y después, mucho más atrás, se sitúan los restantes postulantes: el exgobernador de Goiás Ronald Caiado, del Partido Social Democrático, tiene el 4%; Renán Santos, del sector ultraderechista Misión, tiene el 3%, y Romeu Zema, exgobernador del estado de Minas Gerais y postulante del partido derechista Novo, cuenta con el 2% de las adhesiones.

Esta nueva encuesta marca un aumento en la ventaja de Lula con respecto al sondeo anterior. En junio, el presidente contaba con un 44% de intención de voto, mientras que Flávio Bolsonaro registraba un 38%, lo que suponía una diferencia de seis puntos.

Los datos históricos muestran un cambio en el panorama desde abril, cuando Flávio Bolsonaro lideraba numéricamente con un 42% frente al 40% de Lula. El presidente recuperó el liderazgo en mayo –42% frente a 41%– y amplió el margen en las dos rondas posteriores.

De acuerdo con lo que detalló el portal Brasil 247, el desglose de la encuesta por postura política muestra que Lula mantiene un apoyo casi unánime entre los encuestados que se identifican como lulistas y conserva una amplia ventaja entre los votantes de izquierda que no se identifican directamente con el presidente.

Entre los independientes –un grupo que representa el 33% de la muestra–, Lula registra una intención de voto del 40% para la segunda vuelta. Flávio Bolsonaro obtiene un 27%, mientras que 26% afirma que votaría en blanco, anularía su voto o se abstendría de votar. Otro 7% se declara indeciso.

El mejor desempeño de Flávio se observa entre los bolsonaristas y los votantes de derecha que no se identifican como tales. En el primer grupo, el senador alcanza el 91%; en el segundo, registra un 74%. Lula obtiene un 2% y un 6% en estos segmentos, respectivamente.

La encuesta además mostró una mejoría en la aprobación del gobierno de Lula, que es de 48% contra 47% que lo desaprueba, aunque estas cifras están dentro del margen de error. Lula además tiene una buena ventaja sobre Flávio Bolsonaro en el electorado mayor de 60 años o más, 48% contra 27%; entre los hombres, 42% contra 30%; entre las mujeres, 38% contra 25%.

En cuanto al voto por regiones, como es tradicional, Lula gana con comodidad en el Nordeste brasileño, donde tiene 55% de los apoyos contra 24% de Bolsonaro, una tendencia que se revierte en la zona sur, compuesta por los estados de Rio Grande do Sul, Santa Catarina y Paraná. En esa zona, Flávio Bolsonaro cuenta con el 37% de las adhesiones contra el 29% del actual mandatario.