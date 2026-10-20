Carlos Batista expresó que no ha habido una merma en la asistencia a los comedores municipales de Paysandú

El jerarca habló con la diaria sobre la asistencia alimentaria que presta la intendencia.

Para guardar este artículo y leerlo después, ingresá o creá una cuenta .

El director de servicios de la Intendencia de Paysandú, Carlos Batista, repasó en un extenso diálogo con la diaria la situación de los comedores municipales, la coordinación con el Instituto Nacional de Alimentación (INDA), las previsiones ante una eventual crecida del río Uruguay y las intervenciones realizadas en el arbolado público.

Confirmó que la licitación para renovar el sistema de recolección está cerrada y a estudio técnico mientras se prepara la incorporación de nuevos contenedores y camiones. También señaló que la demanda en los comedores no ha disminuido y que el INDA estudia un posible ajuste en el aporte por plato.

Comedores municipales y asistencia alimentaria

Se han publicado datos oficiales que refieren a una reducción de la pobreza en el país y naturalmente en Paysandú. ¿Eso se refleja en una menor concurrencia a los comedores?

Nosotros no hemos notado una baja en el tema de los comedores. Al revés, muchas veces notamos un crecimiento lento, pero un crecimiento al fin. En lo que tiene que ver con la atención social en Paysandú, eso no se ha reflejado para nada, por lo menos en lo que nosotros vemos.

¿Cuántos comedores atiende actualmente la intendencia?

En la ciudad tenemos ocho comedores. Se atienden con personal de la intendencia y con alimentación del INDA, aunque una parte también la aporta la intendencia.

¿Qué cantidad de personas reciben actualmente esa asistencia?

Hoy estamos rondando entre 850 y 900 personas en la ciudad. Después hay que sumar los comedores de otros lugares, como Guichón, Quebracho y otras localidades. Ahí capaz que llegamos a más de 1.000 personas.

¿En algún momento la demanda fue mayor?

En el momento más crítico, durante la pandemia, tuvimos entre 1.100 y 1.150 comensales solamente en la ciudad.

¿Cómo funcionan los comedores municipales?

Funcionan de lunes a viernes, al mediodía. Después tenemos las meriendas en distintos Faroles (comunitarios), que son salones comunales barriales donde se brinda esa asistencia social.

¿Qué ocurre con el comedor universitario?

Es un servicio diferente. Allí hay alrededor de 250 gurises que van y vienen, de distintos lugares. Se brinda almuerzo y cena.

¿La asistencia alimentaria depende exclusivamente de la intendencia?

No. Hay una parte que aporta el INDA y otra que pone la intendencia. Es un trabajo que requiere coordinación y recursos para mantener el servicio.

La reunión con el INDA y el costo de los platos

¿Qué temas plantearon en la reunión con la directora nacional del INDA?

Fuimos con la directora de Promoción Social, Guadalupe Caballero, y tuvimos una reunión muy buena, muy fructífera. Quedamos en seguir trabajando en conjunto. Para nosotros fue importante que nos recibieran con su equipo y que hubiera disposición para buscar soluciones.

Uno de los reclamos era que el aporte por plato, de unos 30 pesos, resultaba muy bajo. ¿Se modificó ese monto?

Ellos quedaron en estudiar el tema. Para nosotros, 30 pesos no te da para hacer un menú. La intendencia tiene que poner un costo bastante importante por año, alrededor de siete millones de pesos.

¿Qué respuesta esperan?

Quedaron en estudiar el reajuste que se puede hacer por plato y en informarnos cómo lo pueden ajustar. También hay que entender que el INDA atiende a todo Uruguay, no solamente a Paysandú. Es una situación que tienen muchos departamentos y hay que mirarla de manera general.

Además, está el seguimiento nutricional, la calidad de la comida, las calorías y todo lo que implica elaborar un menú adecuado. Por eso es importante que se revise el aporte.

¿También se habló de la alimentación durante las próximas vacaciones de los niños?

Sí. Quedamos en mantener la comunicación para que no haya problemas de coordinación. Hubo una situación de comunicación tardía que después pudimos resolver y reacomodar en el tema alimenticio. No fue nada grave, pero queremos evitar que vuelva a pasar.

Evacuaciones y asistencia ante fenómenos naturales

¿Qué se acordó con el INDA para atender a personas que deban abandonar sus viviendas por una creciente u otros fenómenos naturales?

Quedamos de acuerdo en que el INDA se haga cargo de la parte alimenticia de las personas que sean desplazadas de sus casas por fenómenos naturales, por ejemplo, si tienen que ser evacuadas por el río. Eso es una buena noticia porque permite organizar mejor la respuesta.

¿Cómo evalúa la coordinación entre los organismos?

Fue una reunión muy fructífera. La directora estuvo muy dispuesta a trabajar en conjunto, en equipo. Para nosotros es importante que haya coordinación y que cada organismo pueda cumplir con su responsabilidad.

La situación del río Uruguay

Se había anunciado que el río podía llegar a los siete metros la semana pasada, pero felizmente no sucedió. ¿Cómo viene evolucionando la situación?

Estamos en una incertidumbre total por lo que puede pasar con el fenómeno de El Niño. Se anunciaba que podía llegar a siete metros, llegamos a 6,5 metros y después empezó a bajar. Es mejor que no haya llegado a ese nivel, pero seguimos atentos.

¿Hay personas evacuadas actualmente?

En ese momento estábamos volviendo con gente a sus casas porque el río había bajado. La situación va creciendo y bajando, y la gente tiene que ir moviéndose de acuerdo con lo que sucede.

¿Qué seguimiento se realiza?

Se mantiene el monitoreo y se trabaja con la información que brinda el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae), además de la coordinación correspondiente. Es un tema que no afecta solamente a Paysandú. En otros puntos de la región también hay situaciones complicadas por las crecientes.

La poda de árboles en parques y espacios públicos

La poda y tala de árboles en sectores como el parque París Londres o la zona de Las Granadas sorprendió a muchos sanduceros. ¿Las intervenciones cuentan con respaldo técnico?

Sí, siempre están respaldadas por técnicos y por estudios. No es que a una persona se le ocurra mañana salir a talar árboles. En este caso, los ejemplares habían sido marcados por las técnicas que trabajan en el tema, tanto en el parque como en la costanera.

¿Estas tareas forman parte de un plan de renovación del arbolado?

Sí, forman parte del plan de reverdecimiento, porque se vuelve a plantar árboles. Hay ejemplares que cumplieron un ciclo y también hay que considerar los vientos que estamos recibiendo.

¿Qué antecedentes tienen en cuenta al tomar esas decisiones?

En Paysandú se nos llegaron a caer más de 250 árboles en distintos puntos de la ciudad. Por eso hay que evaluar el estado de los ejemplares y los riesgos. No es una decisión que tome por sí solo el director de Servicios o un funcionario municipal. Se hacen evaluaciones y se contratan los trabajos correspondientes.

El nuevo sistema de recolección de residuos

¿En qué etapa se encuentra la licitación para cambiar el sistema de recolección?

Es un tema que nos tiene bastante apurados y ansiosos, porque en algunos lugares ya se empieza a notar la espera del cambio. Estamos más lentos en la reposición de volquetas y hay vecinos que nos preguntan por qué se retiró una y todavía no se colocó otra.

La licitación ya se cerró y estamos esperando novedades. En estos días puede haber avances, pero después va a llevar un par de meses poner a punto el sistema y comenzar a trabajar con el nuevo esquema.

¿Ya se sabe qué empresa resultó adjudicataria?

Todavía está a estudio técnico. Se está analizando la parte administrativa, la contable y la parte técnica de la licitación. Estamos a la espera de que se resuelva la adjudicación para empezar a poner en servicio el nuevo plan.

¿Por dónde comenzará la implementación?

Empezaríamos por la reposición de las volquetas. También estamos estudiando dónde vamos a comenzar a entregar los recipientes domiciliarios. En la zona norte ya tendríamos definida un área, tomando como referencia el polideportivo, para empezar a entregar recipientes de 120 litros para residuos reciclables y no reciclables. Después, el cambio de las volquetas en el centro es prioritario y urgente, porque necesitamos trabajar con el nuevo sistema de carga lateral.

¿La llegada de los camiones y los contenedores se realizará al mismo tiempo?

La idea es que la llegada de los camiones y de los contenedores se coordine para poder comenzar a trabajar con el sistema nuevo. Todo tiene que ir acompañado de la puesta a punto del servicio.

¿Cuántos contenedores se incorporarán?

Estamos hablando de unos 950 contenedores de aproximadamente 3.200 litros, distribuidos en la zona céntrica y sectores que se extienden hacia el bulevar y la avenida Salto. La distribución va a contemplar el área prevista para el nuevo sistema.

El tratamiento de los residuos en el interior

¿La licitación contempla únicamente la recolección en la ciudad de Paysandú?

No. Dentro de la misma licitación está el tema de la disposición final y las estaciones de transferencia.

¿Dónde se instalarán esas estaciones?

Se prevén estaciones de transferencia en Guichón, Quebracho y Cerro Chato.

¿Qué cambio se busca con esa infraestructura?

La idea es avanzar con un sistema que permita modificar la situación actual y cerrar los vertederos a cielo abierto en esos lugares. Es otra parte importante del proyecto, que está incluida en la licitación.

Preparativos para actividades especiales y obras

¿Se están realizando trabajos especiales en los accesos al parque ante la llegada de visitantes por la visita del papa?

No es por la visita del papa. Hay bastante gente trabajando en los ingresos y los accesos al parque. Estamos acondicionando los lugares y mejorando algunos detalles porque se espera mucha gente. De todas formas, se continúa trabajando dentro de la normalidad.

¿La Dirección de Servicios tiene prevista alguna inversión extraordinaria por ese acontecimiento?

No. Nuestra área no tiene una función especial por ese motivo. Se sigue trabajando normalmente, como también ocurre con otras áreas de la intendencia.

¿Qué ocurre con las obras de pavimentación, como las de avenida España?

Se está trabajando. Las tareas de pavimentación continúan dentro de la actividad habitual de la intendencia.