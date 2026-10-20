El desempleo en Paysandú se mantiene a la baja por segundo mes consecutivo

El desempleo en Paysandú registró una evolución favorable en setiembre, de acuerdo con los datos analizados por los economistas Adolfo Fernández y Pablo Borche.

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Los economistas Adolfo Fernández Tolosa y Pablo Borche dialogaron con la diaria e indicaron que los últimos registros muestran una disminución del desempleo en el departamento de Paysandú. Advirtieron que las cifras deben analizarse con cautela por las características de las muestras estadísticas, aunque la continuidad de la tendencia durante dos meses aporta indicios de una mejora.

El desempleo en Paysandú registró una evolución favorable por segundo mes consecutivo (setiembre), de acuerdo con los datos analizados por Fernández y Borche, en el marco de la elaboración del nuevo boletín mensual del Centro de Estudios Paysandú.

Los profesionales se refirieron al comportamiento del mercado laboral departamental y destacaron la importancia de seguir de cerca los indicadores para determinar si las variaciones responden a una tendencia sostenida o a factores puntuales.

Recordaron que la tasa de desempleo en Paysandú se ubicaba cerca del 10% al comienzo del año, mientras que los registros más recientes mostraron valores de 8,5% y 8,3% para dos períodos consecutivos.

Los economistas entienden que la repetición de resultados similares durante dos meses permite considerar que podría existir una disminución efectiva del desempleo, más allá de las variaciones que pueden producirse en las estimaciones estadísticas.

Fernández y Borche coincidieron en que los indicadores de empleo a nivel departamental deben interpretarse con precaución, debido a que las muestras utilizadas para estimar la situación laboral son relativamente pequeñas. Por esa razón, una variación mensual puede responder, en algunos casos, a cuestiones estadísticas y no necesariamente a un cambio real en el mercado de trabajo. Sin embargo, cuando una misma tendencia se observa durante dos períodos consecutivos, se cuenta con más elementos para evaluar si el movimiento responde a una evolución efectiva.

En ese sentido, los economistas indicaron que los últimos registros permiten observar una tendencia descendente del desempleo en Paysandú, aunque resulta necesario continuar monitoreando las cifras para confirmar su comportamiento en los próximos meses.

La incidencia de los factores estacionales

Durante el intercambio también se planteó la posibilidad de que determinados factores estacionales estén incidiendo en los indicadores de empleo. En particular, se mencionó la actividad vinculada a la cosecha de naranja, que genera puestos de trabajo durante una parte del año.

El comienzo y la finalización de esos ciclos productivos pueden influir en la cantidad de personas ocupadas y, por consiguiente, en las estimaciones del desempleo. Por eso, el análisis de la evolución laboral requiere considerar no solamente las cifras mensuales, sino también las características de las actividades económicas del departamento.

Los entrevistados señalaron, además, que los indicadores de informalidad laboral también habrían mostrado una evolución descendente en los últimos registros analizados.

El seguimiento mensual de la economía departamental

El análisis del empleo será uno de los componentes del boletín económico que el Centro de Estudios Paysandú publicará mensualmente. La iniciativa, impulsada por Fernández y Borche, busca reunir información oficial y datos de interés para comprender la realidad económica del departamento.

La publicación incluirá indicadores nacionales y locales, con el objetivo de aportar elementos para el análisis de la actividad productiva, el mercado laboral y otros aspectos relevantes para la toma de decisiones.

La evolución del desempleo constituye uno de los temas centrales de ese seguimiento, debido a su impacto directo sobre los ingresos de los hogares, el consumo y la actividad comercial.

Aunque los últimos registros muestran una mejora respecto a los valores cercanos al 10% observados al comienzo del año, los economistas consideran importante mantener el seguimiento de los indicadores para determinar si la tendencia se consolida.

El nuevo boletín buscará contribuir al debate sobre la situación económica de Paysandú con información técnica y datos que permitan distinguir entre variaciones puntuales y cambios sostenidos en la realidad departamental.