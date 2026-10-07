El río Uruguay continuará en ascenso y la próxima semana podría superar los 7 metros

El escenario proyectado adquiere mayor dimensión hacia el 19 de octubre, cuando el río podría alcanzar inicialmente un registro cercano a los 7,60 metros.

El Comité Departamental de Emergencias se reunió para analizar la evolución de la creciente y las previsiones para las próximas semanas. Según los datos de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) y la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM), el río continúa subiendo y podría alcanzar los 7,60 metros el 19 de octubre.

El río Uruguay continúa su sostenido ascenso y las previsiones comienzan a plantear un escenario de mayor impacto para Paysandú. El Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (Cecoed), encabezado por el intendente Nicolás Olivera, se reunió para analizar la situación actual, la evolución de la cota y los pronósticos para las próximas semanas, en un escenario asociado al fenómeno de El Niño.

De acuerdo con los datos proporcionados por la CARU y la CTM, el río se encuentra actualmente en 5,30 metros, con un ritmo de crecimiento de aproximadamente dos centímetros por hora.

Las previsiones indican que el ascenso continuará durante los próximos días. Para el fin de semana, la cota se ubicaría en un rango de entre 6,20 y 6,50 metros, mientras que durante la próxima semana podría superar la marca de los siete metros.

El escenario proyectado adquiere mayor dimensión hacia el 19 de octubre, cuando el río podría alcanzar inicialmente un registro cercano a los 7,60 metros. De concretarse esta previsión, se estima que unas 800 personas podrían verse afectadas por la creciente, mientras que más de un centenar necesitaría asistencia en refugios.

Ante este panorama ya se trabaja en la preparación de la respuesta. Actualmente se cuenta con cinco posibles centros de evacuación destinados a recibir a las personas que eventualmente deban abandonar sus viviendas como consecuencia del avance del agua.

Lluvias y tormentas

A la situación de creciente se suma el pronóstico de inestabilidad para las próximas horas. Según se informó, desde la tarde del miércoles y hasta las primeras horas del jueves podrían registrarse en distintos puntos del departamento lluvias abundantes en períodos cortos, acompañadas de tormentas puntualmente fuertes, actividad eléctrica y ráfagas de viento. Asimismo, no se descarta la ocurrencia de otros fenómenos asociados a estas condiciones meteorológicas.

Desde el Cecoed se solicita a la población mantenerse atenta a las alertas y comunicaciones oficiales, así como adoptar los recaudos necesarios ante la evolución de la creciente del río Uruguay.

El organismo permanece en sesión permanente, realizando un monitoreo continuo de la situación y de los datos que aportan los organismos técnicos para ajustar las previsiones y las medidas de respuesta.