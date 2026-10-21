Estreno del documental Elena Quinteros en Paysandú será este jueves en la sala Ferrari de la universidad

Incluye escenas que imaginan los interrogatorios a los que fue sometida, con un elenco de actrices de la Comedia Nacional y de El Galpón.

La Comisión de la Memoria de la Intersocial Paysandú invita al estreno del documental Elena Quinteros, que se proyectará mañana jueves 22 de octubre a las 19.30 en la sala Ferrari de Cenur Litoral Norte, con acceso libre para todo público.

El documental explora la vida y el secuestro de Elena Quinteros y se basa en el libro Secuestro en la embajada, contando con valiosos testimonios de quienes la conocieron, así como material inédito que da vida a su historia.

María Elia Topolansky y Laura Dessimoz, representantes del colectivo, compartieron detalles sobre la producción con la diaria que combina entrevistas con recreaciones ficcionadas. “El documental incluye escenas que imaginan los interrogatorios a los que fue sometida Elena, utilizando un elenco de actrices de la Comedia Nacional y de El Galpón”, explicaron. Esta particularidad, junto con el uso de inteligencia artificial para dar movimiento a fotos antiguas de Elena, promete ofrecer una experiencia visual enriquecedora y emocional.

Quinteros, una figura central en la historia uruguaya, fue detenida en 1969 por su militancia política en la organización clandestina OPR-33. Su historia no solo resuena por su trágico desenlace, sino también por su valentía y compromiso político en tiempos de represión. En ese sentido, Topolansky recordó que “la decisión de Elena de no participar en una fuga durante su internamiento en la cárcel de Cabildo demuestra su firmeza y convicciones”.

La proyección del documental podría considerarse una oportunidad para reflexionar sobre el pasado y su relevancia en el contexto actual: “Desde la Intersocial Paysandú consideramos fundamental recordar y discutir este período de nuestra historia, ya que es clave para entender nuestra identidad y los desafíos que enfrentamos hoy”; además, consideraron que es vital que las nuevas generaciones comprendan el pasado: “El conocimiento de nuestra historia es esencial para no repetir los errores del pasado y para luchar por un futuro más justo”.

La proyección “no solo busca rendir homenaje a Elena Quinteros, sino también fomentar un diálogo sobre la memoria histórica y la importancia de mantener viva la lucha por la verdad y la justicia en nuestro país”, manifestaron las entrevistadas.