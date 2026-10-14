Expo Joven en Paysandú tendrá su cuarta edición con propuestas educativas, recreativas y de formación

Andrea Polischuk, directora departamental del INAU, destacó la importancia de generar espacios que permitan acercar a las juventudes las diferentes oportunidades de formación y participación existentes en el departamento.

Paysandú se prepara para una nueva edición de la Expo Joven, una propuesta interinstitucional que busca acercar a adolescentes y jóvenes del departamento las distintas oportunidades educativas, laborales, culturales y recreativas disponibles. La cuarta edición se desarrollará el viernes 16 de octubre, de 9.00 a 16.00, en el estadio Cerrado, con exposiciones, talleres, charlas, juegos y actividades protagonizadas por los propios jóvenes.

En la presentación y lanzamiento de la iniciativa, Andrea Polischuk, directora departamental del INAU, destacó la importancia de generar espacios que permitan acercar a las juventudes las diferentes oportunidades de formación y participación existentes en el departamento.

La propuesta reúne el trabajo de diversas instituciones con el objetivo de mostrar alternativas que abarcan la educación formal y no formal, la capacitación en oficios, los proyectos y las actividades recreativas.

La Expo Joven tendrá tres núcleos de desarrollo. En el interior del Estadio Cerrado se instalarán stands institucionales y un escenario con diferentes propuestas impulsadas por los propios adolescentes. Además, sobre Bulevar Artigas se desarrollarán juegos y actividades recreativas.

Para habilitar este espacio, se cortará el tránsito por Bulevar Artigas, entre 25 de Mayo y Colón. También habrá talleres y charlas durante la mañana y la tarde, tanto en el liceo 7 como en las instalaciones del Estadio Cerrado. La iniciativa busca que los jóvenes puedan recorrer los stands, informarse sobre las distintas alternativas disponibles y participar en actividades recreativas y espacios de intercambio.

Nuevas oportunidades de formación

Una de las novedades de esta edición será la participación de instituciones que ofrecen opciones educativas y de formación que no están radicadas en Paysandú. Según se informó durante la presentación, estarán presentes el Liceo Militar, la Escuela Naval y la Escuela Aeronáutica, con el propósito de acercar a los jóvenes información sobre otras posibilidades de estudio y desarrollo profesional. La propuesta apunta a ampliar las opciones disponibles para quienes se encuentran definiendo su futuro educativo y laboral.

Concurso sobre bebidas energizantes

En el marco de la Expo Joven también se incorporará el concurso “Energizantes: informarse para decidir”, impulsado a través de la Junta Departamental de Drogas. La iniciativa busca trabajar sobre la percepción del riesgo asociado al consumo de bebidas energizantes y sus posibles efectos. Según se informó, se recibieron 19 propuestas de diferentes puntos del departamento, que serán evaluadas por la Junta Departamental de Drogas.

El concurso cuenta con el apoyo de Salto Grande, CARU y Espacios MEC, y contempla premios en cuatro categorías, con reconocimientos para los tres primeros puestos. Además, se desarrollarán talleres, principalmente en el liceo 7, orientados a fortalecer la prevención y la reducción de riesgos y daños vinculados al consumo de estas bebidas.

Olivera: “Los jóvenes son el presente”

El intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, destacó el trabajo coordinado de las instituciones y remarcó que el desarrollo de las juventudes debe ocupar un lugar central en las políticas públicas. “Los jóvenes son el presente”, afirmó, al señalar que las acciones concretas tienen más valor que los discursos y que esta cuarta edición de la Expo Joven permite poner en valor el trabajo de numerosas organizaciones.

Olivera mencionó la participación de organismos e instituciones como INAU, la Intendencia de Paysandú, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Salud Pública, ASSE, la Universidad de la República, el Cenur Litoral Norte, el Instituto de Formación Docente y la ANEP, entre otros actores.

El jefe comunal sostuvo que la propuesta no debe limitarse a lo educativo o a la capacitación, sino que también debe contemplar las dimensiones sociales, culturales y recreativas de la vida de los jóvenes. “Esta exposición busca mostrar todo el crisol de oportunidades, ofertas y propuestas que hay para que la gurisada pueda conocer primero, participar y ser protagonista”, expresó.

Asimismo, invitó a los jóvenes y a sus familias a acercarse al Estadio Cerrado para recorrer los espacios, conocer las opciones disponibles y descubrir posibles caminos de formación y desarrollo.

En la presentación también participó Valeria Aguilar, de la Secretaría Nacional de Drogas, junto a representantes de distintos organismos vinculados al trabajo educativo, social y comunitario. Entre las personas que se presentaron durante la instancia estuvieron Natalia Cuevasanta, licenciada en Seguridad Pública a cargo de la Policía Comunitaria Orientada a Problemas de la Jefatura de Policía de Paysandú, y Laura Roca, referente educativa de un dispositivo socioeducativo. También estuvo representada la Unidad Coordinadora de Integración Educativa.

La articulación entre instituciones constituye uno de los ejes centrales de la Expo Joven, que busca reunir en un mismo espacio propuestas y recursos para acompañar a adolescentes y jóvenes en sus decisiones educativas, laborales y personales. La invitación está abierta a jóvenes, adolescentes y familias para participar el viernes 16 de octubre, de 9.00 a 16.00, en el Estadio Cerrado de Paysandú, en una jornada que combinará información, formación, intercambio y recreación.