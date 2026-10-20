“Las voces del 3”, una herramienta educativa para dar protagonismo a los estudiantes en Paysandú

La iniciativa busca que los adolescentes no sean solamente receptores de contenidos, sino también protagonistas de su producción, capaces de investigar, elaborar preguntas, preparar entrevistas y expresar sus ideas ante otros.

La palabra, la escucha y la posibilidad de comunicar ideas encuentran un nuevo espacio en el liceo 3 Aníbal Sampayo de Paysandú, donde comenzó a desarrollarse el programa Las voces del 3, un proyecto de radio educativa que procura fortalecer los aprendizajes y dar protagonismo a los estudiantes mediante herramientas de comunicación.

La propuesta forma parte del programa Radios Educativas a nivel nacional y se enmarca en las estrategias de ampliación del tiempo educativo (ATE), una política pública orientada a promover el desarrollo de los estudiantes y fortalecer sus trayectorias educativas, en la órbita de la Dirección Sectorial de Integración Educativa (DSIE) del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública (ANE).

En Paysandú, el proyecto se lleva adelante en el espacio curricular de Argumentación y Debate, con la referencia docente de Cinthia Trinidad y la referente socioeducativa, educadora social Mayra Migliónico. Además, articula acciones con el Instituto Nacional de la Juventud, del Ministerio de Desarrollo Social y de la Unidad Coordinadora Departamental de Integración Educativa de la ANEP.

La iniciativa busca que los adolescentes no sean solamente receptores de contenidos, sino también protagonistas de su producción, capaces de investigar, elaborar preguntas, preparar entrevistas y expresar sus ideas ante otros.

Aprender a través de la comunicación

Mateo Magnone, quien trabaja en el acompañamiento de proyectos de comunicación en centros de educación media, explicó que su tarea consiste en acercar herramientas y generar las condiciones necesarias para que estas experiencias puedan desarrollarse, en coordinación con los referentes socioeducativos de cada institución.

Con experiencia en comunicación, radio y talleres en secundaria, Magnone acompaña actualmente a 17 centros educativos de distintos puntos del país, entre liceos y escuelas técnicas, que desarrollan propuestas propias de radio o streaming en el marco de ATE. “Estamos intentando generar una red de radios o de streamings educativos”, señaló, al explicar que cada centro trabaja de acuerdo con sus características y posibilidades. Mientras que algunas instituciones ya contaban con experiencias previas, otras comenzaron a desarrollar sus proyectos a partir de este nuevo impulso.

En el caso del liceo sanducero, la apuesta está centrada en la radio como espacio pedagógico. El objetivo no se limita a instalar un estudio o disponer de equipamiento, sino a incorporar las herramientas radiales a los procesos de aprendizaje y a la vida cotidiana de la institución.

Además, destacó que las experiencias de comunicación permiten trabajar contenidos de distintas asignaturas y trasladarlos a formatos diferentes de los habituales en el aula. De esa manera, docentes de Matemática, Educación Física, Literatura y otras áreas pueden encontrar en la radio una vía para compartir conocimientos y generar nuevas dinámicas educativas.

La palabra en acción

Uno de los aspectos centrales de Las voces del 3 es el desarrollo de las competencias vinculadas con la oralidad y la escritura. La elaboración de guiones, la búsqueda de información, la preparación de entrevistas y la construcción de preguntas exigen que los estudiantes organicen sus ideas, argumenten y aprendan a comunicar con claridad.

“Los proyectos de comunicación habilitan nuevas cosas, nuevos contenidos y formas”, sostuvo Magnone. También permiten recuperar situaciones y acontecimientos de la vida cotidiana de los centros educativos para convertirlos en materiales de trabajo y reflexión.

La experiencia radial propone, además, un encuentro diferente con el aprendizaje. Frente al micrófono, los estudiantes deben prepararse, escuchar a sus interlocutores y asumir responsabilidades en la producción de contenidos. La entrevista, en particular, se convierte en una herramienta para ejercitar la conversación de manera ordenada, con una lógica que puede incorporar criterios periodísticos.

Desde la perspectiva pedagógica, estas prácticas favorecen la investigación, la curiosidad y el pensamiento crítico. También permiten vincular los contenidos curriculares con la cultura y con los intereses de los propios adolescentes, mediante una propuesta que los involucra activamente.

En la entrevista surgió la reflexión sobre el uso de la tecnología en los centros educativos, en particular ante las dificultades que puede generar el uso de teléfonos celulares entre los estudiantes. Mañone planteó que la radio ofrece una alternativa para trabajar con herramientas de comunicación desde una perspectiva educativa. Sin desconocer que ninguna tecnología debe utilizarse en exceso, destacó las posibilidades que brinda este medio para desarrollar actividades colectivas, estimular la expresión y promover nuevas formas de participación.

La radio, en ese sentido, no constituye un objetivo en sí mismo, sino un recurso para enriquecer las experiencias educativas y establecer las condiciones para que los adolescentes encuentren nuevas maneras de involucrarse con el conocimiento.

El acompañamiento de ATE incluye el aporte de herramientas de comunicación, el apoyo logístico y la posibilidad de acceder a recursos para fortalecer las propuestas. También procura conectar los centros que participan en la iniciativa, con la perspectiva de construir una red nacional de radios y proyectos de streaming educativos.

Como parte de ese proceso, está prevista una feria de ATE en Montevideo, donde se presentarán experiencias desarrolladas en distintos puntos del país. La propuesta contempla la instalación de un espacio radial para que los participantes puedan dar a conocer sus trabajos.

Una política educativa

Por su parte, Gabriela Pérez, responsable de la DSIE, comentó a la diaria que “la administración actual de la ANEP definió como una de sus prioridades en materia de política educativa la ampliación del tiempo educativo”. “Eso viene sucediendo en Uruguay desde hace algunas décadas. También la idea es tomar lo ya hecho y poder ordenar ciertas modalidades. Es necesario definir más claramente algunas modalidades y ordenar cierta dispersión. Hoy hay muchos formatos diferentes que apuntan a lo mismo, pero fueron creciendo asociados y eso genera un crecimiento más fragmentado. El objetivo es generar y agrupar, e integrar lo que funciona de cada una de esas modalidades. Se viene trabajando desde el año pasado y se pensó en tres modalidades diferentes”, desarrolló.

En ese sentido, resaltó que “el trabajo de la radio tiene que ver con un proyecto de afianzar una red de radios educativas en el país”. “Tiene que ver con el trabajo de formación, cercanía, orientación a referentes del centro educativo que ponen en marcha un proyecto de comunicación radial. Eso sucede en el marco de un proyecto nacional que es parte del desarrollo de la modalidad de ampliación del tiempo educativo, en el que nos proponemos que en esos centros se desarrollen actividades con las artes y lenguajes expresivos, los deportes y la recreación, la ciencia y la tecnología y las prácticas ciudadanas de participación ciudadana y circulación social. Esas cuatro áreas son las que estructuran y guían el desarrollo de iniciativas de acompañamiento a que se concreten actividades para los chiquilines”, explicó.