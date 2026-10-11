Se inauguró en Paysandú muestra itinerante que traza la epopeya de vida de José Pepe Mujica

Para el diputado Juan Gorosterrazú, “hay personas que dejan huellas en el corazón del pueblo”. Uno de ellos fue José Pepe Mujica.

Una vida en movimiento, así se titula la muestra fotográfica organizada por el Movimiento de Participación Popular (MPP), que “se propone la difícil tarea de resumir en un único recorrido la epopeya de la vida de José Mujica”, resume la organización.

La muestra ubicada en un céntrico local, a metros de la calle Montecaseros, a la vuelta de la catedral, estará abierta hasta fin de mes. Recorre, en cuatro momentos, la vida de una figura que trascendió fronteras.

Para el diputado Juan Gorosterrazú, “hay personas que dejan huellas en el corazón del pueblo”; uno de ellos fue José Pepe Mujica. Juan José Domínguez, histórico dirigente del MLN-Tupamaros, desgranó una anécdota en torno a la fuga de Punta Carretas.

La inauguración se realizó el viernes y coincidió con el encuentro nacional de ediles y otro conjunto de actividades en una ciudad que se apresta a recibir, el sábado 7 de noviembre, al papa León XIV. Y eso se nota: cada foto remite a su contexto.

“Hay personas que dejan huellas en el corazón de su pueblo”

En la inauguración, tres dirigentes locales del MPP hicieron uso de la palabra. El primero fue el diputado Gorosterrazú. Luego hablaron el exdiputado y exdirector de la Administración Nacional de Puertos Juan José Domínguez y la edila Ana Curti.

“Hay personas que dejan huellas en el corazón de su pueblo. Pepe es de esos. Dejó huellas en el corazón de su pueblo. Y vaya si lo vimos transitar, recorrer, luchar, pelear”, dijo Gorosterrazú.

“Hay compañeras y compañeros del Plan Juntos que están eternamente agradecidos por lo que hizo. Pero más allá de los lugares institucionales que le tocaron a Pepe, creo que su lucha sigue tan vigente como el primer día. Desde ese lugar de militancia, ese lugar de luchar por las cosas justas, por una sociedad más justa, por la igualdad, por oportunidades para todos y sobre todo, como decía, para los que vienen más rezagados”, agregó.

“Estábamos mirando a Manuela [la perra de Mujica], el amor que tenía por los animales, por el prójimo, por todos. No solamente lo decía, sino que lo hacía. Parece que es el gran legado que tenemos que levantar y seguir luchando todos los días para tener una sociedad más justa. Ese es el sentido de esta muestra”, añadió.

Gorosterrazú dijo que la muestra “la hacemos en un espacio abierto, esto no es menor, porque la podíamos haber hecho también en nuestro local, pero sabemos que hay personas que de repente no van a un local partidario. Y Pepe trascendió los partidos políticos, trascendió a Uruguay. Es una figura mundial. Donde vas, [lo nombran]. Para nosotros es un honor y un orgullo enorme tener un compañero que sigue vigente dentro de nosotros y cada pedacito de él está dentro de nosotros”. Se trata, concluyó, de “encontrarse con compañeras y compañeros, pero, a la vez, de rescatar todos esos valores que nos dejó”.

“Vos no vas”

Al tomar el micrófono, Domínguez, compañero de militancia de Mujica desde los años 60, manifestó que “la trascendencia de Pepe ha sido impresionante. Mantuvo un relacionamiento con todos los sectores políticos y yo creo que lo aprendió mucho de la madre que fue una militante blanca, muy fuerte, con tal genio que a veces lo retaba. Un día llegamos a la casa de él con otros compañeros y la madre estaba a los gritos, buscándolo”.

Domínguez no compartió columna con Mujica, pero dijo que “en Punta Carretas empezó a marcar presencia y vimos que era un fenómeno. Porque recorría los grupos y opinaba fortísimo”. Y relató una anécdota: “Me acuerdo cuando sale lo de irnos por el túnel. Todo el mundo sabía que los que estaban pesados eran los únicos que se iban. Pero nadie quería quedarse. Entonces había que mudarse de celda para facilitar la salida. Había un periodista, con mi mismo apellido, que decía: ‘Ahora viene el viejo [por Pepe] y me saca de acá’. Mujica llegó con sobretodo largo; era una caída. Se sentó, pidió, como siempre, un cigarro, miró a todos. De primera, le dijo al periodista: ‘Vos no vas’. Lo mató. El loco lloraba”.

Ana Curti cerró la inauguración, acompañada por numeroso público, entre ellos el presidente de la Junta Departamental, Marcelo Tortorella, del Partido Nacional y otros ediles. Expresó que “nuestro principal objetivo es movilizarnos a partir de las ideas del Pepe; el viejo, como le decimos. Ideas que nos llegan al corazón, y nos ponen muchas veces, a conversar mano a mano entre nosotros”.

Tras relatar cómo surgió la idea de “pedir” la muestra, explicitó que “vamos a seguir con cursos, presentaciones de libros y cantarolas. Van a estar informados de lo que vamos a hacer este mes y serán todos bienvenidos”.