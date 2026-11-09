La Intendencia de Paysandú invirtió 5,4 millones de pesos por la visita del papa

A través de un pedido de acceso a la información pública realizado por el abogado y exdirector municipal, Federico Álvarez Petraglia, se supo que la Intendencia de Paysandú gastó 5,4 millones de pesos en la visita de León XIV.

Álvarez Petraglia señaló que “la respuesta es parcial” y que el lunes pedirá información “sobre el resto de los gastos”.

La Intendencia de Paysandú estuvo, junto a las autoridades eclesiásticas, en la primera línea de la organización de la visita del papa León XIV a la ciudad. Su involucramiento, que incluyó la activa participación del coordinador del gabinete, Manuel Apratto, implicó el uso de recursos administrados por el gobierno departamental.

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Es visible, por ejemplo, la decoración de la ciudad con los colores papales, la colocación de cartelería —incluso en Montevideo— y todo lo alusivo a la visita.

El gasto más significativo, de 759.000 pesos, correspondió a la “compra de plantas variadas destinadas al acondicionamiento y ordenamiento de los canteros de la ciudad”. Le sigue, con 700.000 pesos, la contratación de la “fabricación y montaje de estructura decorativa con palomas metálicas”, instaladas en el Palacio Municipal. El tercer costo más relevante, de 679.000 pesos, fue destinado a la “fabricación del diseño e instalación de 148 palomas corpóreas destinadas al operativo Llegada del papa”.

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Nuevo pedido

Consultado por la diaria, Álvarez Petraglia señaló que, si bien solicitó información por los gastos vinculados al parque municipal, “gastaron en muchas más cosas”. Lo del parque multiplicado “por lo que es la intervención en el centro de la ciudad, en los alrededores del parque, del aeropuerto; además, no está incluido el puente que se instaló y no se informó su costo”. Álvarez Petraglia estima que el puente costó unos 200.000 dólares.

El abogado dijo que pedirá información sobre el resto de los gastos y la propaganda, ya que le parece “un disparate”. En la respuesta que ya obtuvo no figuran los gastos en horas extras, en caso de que los hubiera habido, ni los correspondientes al uso de combustible y maquinaria.