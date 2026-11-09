Se instalaron 60 biblioheladeras en Paysandú, 23 de ellas en la zona rural

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La red de biblioheladeras surgió en el 2018 en el marco del Plan Nacional de Lectura de la Dirección de Educación del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), a partir de una iniciativa desarrollada en el Centro Educativo de Capacitación, Arte y Producción (Cecap).

“Es una experiencia comunitaria de promoción de la lectura desde una perspectiva territorial, expandida y participativa” explicó a la diaria, la maestra y docente, de vasta trayectoria, Mabel de Agostini.

“Nuestro público es diverso en cuanto a los contextos donde están instaladas, como también intergeneracional” dice de Agostini, una de sus artífices.

Quienes usufructúan está experiencia son niños y niños de primera infancia, niños, adolescentes y liceales de instituciones públicas y privadas. También estudiantes de diversas carreras de UTU, adultos y adultos mayores internados en hogares como por ejemplo el hogar Enrique Chaplin que cuenta con su Biblioheladera.

También hay usuarios de Copay; de la sucursal del Banco de Previsión Social (BPS), de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), del Hospital que acceden a dicho proyecto, al igual que los “vecinos de barrios cooperativos donde siempre hay demanda” explicita De Agostini.

“La Red de Biblioheladeras de Paysandú es una experiencia comunitaria de promoción de la lectura que invita a repensar el concepto de biblioteca desde una perspectiva territorial, expandida y participativa” detalló De Agostini.

De Agostini explica que “la propuesta se basa en la transformación de heladeras recicladas en pequeñas bibliotecas abiertas, gestionadas bajo el lema “Lleve, lea y devuelva”.

Sostiene que “hay que pensar la biblioteca no solo como edificio o servicio centralizado, sino como una red de nodos territoriales que se insertan en la vida diaria de las comunidades, fortaleciendo el derecho a la lectura, la participación ciudadana y el vínculo entre cultura y territorio”.

Modelo complementario

“Lejos de sustituir a las bibliotecas públicas, este modelo las complementa, ampliando su alcance y visibilidad en sectores populares y rurales, donde los actos de lectura no existen o son muy escasos. Ausencia que perjudica la alfabetización en su sentido más amplio y también genera analfabetos por desuso” sostuvo De Agostini.

Este simple dispositivo permite acercar el libro físico a contextos donde la biblioteca tradicional no está presente o no forma parte de las prácticas culturales cotidianas, habilitando encuentros espontáneos con la lectura.

Para esta experimentada maestra, “la Red de Biblioheladeras constituye un aporte conceptual al debate sobre el rol de las bibliotecas en el siglo XXI”.

Desde entonces el proyecto, señala De Agostini “se ha consolidado como una red de Bibliotecas comunitarias de libre acceso, instaladas a demanda de instituciones educativas públicas y privadas: Escuelas y Colegios, Liceos, CAIF, Clubes de niños de Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), UTU, Instituto de Formación Docente (IFD), Escuelas Agrarias, barrios cooperativos, instituciones deportivas, contextos de encierro, policlínicas desparramadas desde la ciudad hasta comunidades rurales cercanas y otras más alejadas”.

Gestión comunitaria y apuesta binacional

La apuesta también es binacional. Por ello, “hemos estrechado vínculos culturales con la provincia de Entre Ríos, participando en eventos culturales, -donde la lectura ha sido la protagonista- y en ese sentido soñamos que pueda concretarse como una red binacional”.

Un rasgo distintivo de la experiencia es el protagonismo de adolescentes y jóvenes, quienes participan activamente en el diseño, la gestión y la difusión de las Biblioheladeras, asumiendo roles de mediadores de lectura y gestores culturales.

Esta participación, comenta De Agostini, fortalece la apropiación comunitaria del proyecto y genera aprendizajes significativos en términos de ciudadanía cultural, compromiso comunitario y construcción colectiva de sentido.

La Red de Biblioheladeras está comprometida con el desarrollo de ciudadanía crítica y participativa, a través de la lectura comunitaria en voz alta. La lectura en voz alta es la clave y el gran secreto para volverla pensamiento.

Potenciar derecho

Esta experimentada maestra, manifestó que en términos operativos, la Red de Biblioheladeras ofrece una solución técnica de bajo costo, alta replicabilidad y fuerte impacto territorial frente a desafíos actuales del ecosistema bibliotecario. No requiere infraestructura edilicia ni sistemas complejos de préstamo, se adapta a distintos contextos y se sostiene a través de la gestión comunitaria, campañas solidarias de donación de libros y alianzas con instituciones educativas, organizaciones sociales y editoriales de nuestro país. En alguna oportunidad el programa de Lectura del MEC ha enviado mini colecciones a Biblioheladeras.

Desde esta visión la Red sanducera lleva más de 60 biblioheladeras instaladas en lugares estratégicos de la ciudad y la ruralidad, “desmontando barreras simbólicas asociadas a la vergüenza, la dificultad o la idea de que leer es aburrido”.

De Agostini recuerda que “nuestro gran objetivo es facilitar y potenciar el “derecho a leer” de todos y todas, porque sin lectura no hay concreción de derechos culturales, posible. El #abrílacabezaabríunabiblioheladera, resume de buen modo la propuesta.

Cabe destacar que la Red no cuenta con apoyo económico ni público ni privado. Nos “alimentamos”, dice nuestra entrevistada, de donaciones generosas de vecinos de Paysandú y otros departamentos, como también de Editoriales de nuestro país.

Fue declarada de interés cultural por el Ministerio de Educación y Cultura en el año 2024 y posteriormente declarada de interés cultural departamental por la Junta Departamental de Paysandú.

Recientemente la Red fue nombrada como Embajada de la Paz, por la Fundación Mil Milenios de Paz (Unesco), debido al trabajo permanente con los libros y la lectura, sin fines de lucro; siendo Paysandú desde el año 2017 “ciudad comprometida con la Paz”.

De Agostini recrea que “como público objetivo especial tenemos las personas en contexto de encierro en el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), -cárcel central y anexo-, niños, niñas y adolescentes de INAU con sus derechos vulnerados, personas con problemas de salud mental y todas aquellas personas que se acercan cuando participamos en Ferias del Libro, en la presentación de escritores, en actividades en espacios públicos abiertos, en encuentros vecinales en fechas especiales. La Red ha crecido tomando mucha visibilidad, por nuestras actividades sostenidas en diversos contextos, que cada vez son más y más requeridos”.

Facebook: Red de Biblioheladeras de Paysandú Instagram: red_biblioheladeras.