Andrade anunció que se está trabajando en una regulación contra el “uso extorsivo del seguro de paro” en la industria frigorífica

La senadora nacionalista Graciela Bianchi dijo que el problema está en que “le entregamos la industria frigorífica a Brasil”; el Parlamento aprobó subsidios para los frigoríficos Carrasco y Rondantel y para el sector citrícola.

En una sesión extraordinaria, la Cámara de Senadores aprobó este lunes, por unanimidad, tres proyectos de ley relativos a seguro de paro para trabajadores del frigorífico Carrasco, el sector citrícola y el frigorífico Rondatel.

Con respecto al primero, el senador del Frente Amplio (FA) Óscar Andrade planteó algunos reparos, aunque puntualizó desde un primer momento que el oficialismo acompañaría la iniciativa. El exdirigente sindical afirmó que Uruguay “tiene un problema enorme con la industria frigorífica, en particular con dos multinacionales”, Marfrig y Minerva.

El legislador frenteamplista señaló que “la forma de organización del trabajo en la industria frigorífica viene generando estragos”; entre otros datos, mencionó que, aunque los trabajadores del sector representan el 1% del total de trabajadores del país, estos concentran el 77% de los reportes sobre “enfermedades profesionales”.

Además, Andrade afirmó que por parte de la industria frigorífica existe “una estrategia de rebaja salarial” en el uso del seguro de paro. “No soy ingenuo en cuanto a que estas dos multinacionales lo que hacen es enviar por un tiempo largo al seguro de paro para renegociar a la baja los convenios colectivos por empresa, que es lo que regula a la industria frigorífica. Esto pasó en Colonia, con una rebaja del 30% del salario; esto está pasando en Tacuarembó; pasó en 2022 también en el frigorífico Canelones. Es una constante”, expresó en la votación del proyecto.

Dicho esto, el senador del FA precisó que no votar a favor del seguro de paro supondría “el despido de cientos de trabajadores”. El subsidio aprobado este lunes abarcará los meses de julio, agosto y setiembre.

Andrade anunció en el plenario de la cámara alta que el oficialismo está “trabajando en [una] regulación que regule esta circunstancia del uso extorsivo del seguro de paro para negociar condiciones a la baja”, un problema que “viene de por lo menos una década”. “Han pasado las últimas dos administraciones y no le hemos encontrado la vuelta a una estrategia de las multinacionales que es un factor que explica, entre otras cosas, que tengamos esos índices tan violentos de siniestralidad laboral”, añadió.

El legislador frenteamplista aclaró que esto “no está pasando en los frigoríficos nacionales”, pero “sí pasa en las dos multinacionales, que representan más de la mitad de la faena”.

Por su parte, la senadora del Partido Nacional Graciela Bianchi dijo que el “problema” con respecto de este tema “es que le entregamos la industria frigorífica a Brasil”. “Es un monopolio brasileño”, subrayó.

“Transformar a fondo este problema no es solamente votando seguros de paro, que realmente hay que aprobarlos porque la gente tiene que vivir, sino que tendríamos que, antes de tomar decisiones, pensar un poco cuando le entregamos la mayor cantidad de frigoríficos a la industria brasileña, que juega al monopolio”, expresó la legisladora nacionalista.

Este mismo lunes, los tres proyectos fueron refrendados por la Cámara de Diputados, por lo que se convertirán en ley una vez que sean promulgados por el Poder Ejecutivo. Con respecto al sector citrícola, en la exposición de motivos del proyecto se señala que el seguro de paro fue una petición presentada por “las personas trabajadoras del sector, quienes plantean la necesidad de un régimen especial de subsidio por desempleo”.

“De aprobarse la iniciativa legislativa el régimen especial de subsidio de desempleo se implementará de manera que los trabajadores puedan ampararse al subsidio de desempleo de manera continua o discontinua habilitando que se pueda comenzar una nueva actividad zafral durante su vigencia, y una vez finalizada la actividad se retorne al amparo del subsidio especial por inactividad compensado”, se apunta en el proyecto.