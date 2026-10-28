Aprobación de Orsi se mantiene en 26% y cae tres puntos la desaprobación, según Factum

La caída se explica mayormente por una mejora de la valoración que hacen los votantes de la Coalición Republicana sobre el desempeño del presidente.

El 26% de la población aprueba la gestión del presidente de la República, Yamandú Orsi, según una encuesta de Factum correspondiente al período setiembre-octubre, difundida este miércoles en VTV Noticias. La desaprobación se sitúa en 52% y el 22% no aprueba ni desaprueba la gestión. La medición se realizó entre el 1º y el 17 de octubre.

En comparación con la medición anterior de la misma consultora, correspondiente al período julio-agosto, la aprobación se mantiene en los mismos niveles, la desaprobación cae tres puntos y quienes no aprueban ni desaprueban suben dos puntos. “El saldo de aprobación continúa siendo negativo, aunque por segunda medición consecutiva se reduce”, destaca la consultora en el análisis publicado en su sitio web. El saldo de este período fue de -26%, tres puntos por encima del registrado en el cuarto bimestre (-29%) y seis del correspondiente al tercer bimestre (-32%).

En tanto, los tres puntos menos de desaprobación en setiembre-octubre “se trasladan principalmente a la posición intermedia”. “A diferencia de la medición anterior, este movimiento se explica básicamente por los votantes de los partidos de la Coalición Republicana, mientras que [el movimiento] entre quienes votaron al Frente Amplio en octubre de 2024 se mantiene relativamente estable”, destaca Factum.

La consultora advierte que, si bien “los movimientos son acotados y deben leerse con cautela”, a su entender “confirman que el proceso de deterioro registrado entre fines de 2025 y mediados de este año se ha detenido”.

En cuanto a los niveles de aprobación según voto en las elecciones de octubre de 2024, los datos muestran que entre los votantes del Frente Amplio el 54% aprueba la gestión del presidente, el 23% no aprueba ni desaprueba y el 22% la desaprueba. Entre los votantes de los partidos que conformaron la Coalición Republicana, el 5% aprueba, el 15% no aprueba ni desaprueba y el 79% desaprueba.

“La evolución entre votantes del FA muestra, tras la recuperación registrada en el cuarto bimestre, una estabilización con leves oscilaciones dentro del margen de error. La aprobación en el electorado propio se mantiene en niveles bajos respecto a 2025 y la desaprobación vuelve a ubicarse cerca de su registro más alto de la serie”, apunta la consultora.

En tanto, entre los votantes de la coalición “se registra el movimiento de mayor magnitud de este bimestre: la desaprobación cae de 87% a 79%, el ‘ni aprueba ni desaprueba’ sube de 11% a 15% y la aprobación pasa de 2% a 5%”.

En su análisis, Factum señala que “las expectativas de los votantes, la coyuntura económica y la situación internacional, junto con las propias decisiones y mensajes del gobierno en estos temas, continúan condicionando la percepción de la opinión pública sobre el desempeño del gobierno y la aprobación del presidente”.