Datos sobre pobreza “son excelentes noticias”, destacó el director de OPP

El INE registró una baja de 2,9% de la pobreza en el primer semestre de 2026 respecto al mismo período del año anterior; Arim afirmó que los datos muestran “una economía que es capaz de generar empleo” y de “mejorar los ingresos”

El último informe sobre estimación de la pobreza por el método de ingreso del Instituto Nacional de Estadística (INE) recogió una disminución de la cantidad de personas y hogares bajo las líneas de pobreza e indigencia durante el primer semestre de 2026: el 14,8% de la población se encuentra bajo la línea de pobreza. Estos resultados arrojan bajas de 2,9 y 2,3 puntos porcentuales, respectivamente, con respecto al mismo período del año anterior.

“95.000 personas menos bajo la línea de pobreza que un año atrás”, destacó el presidente de la República, Yamandú Orsi, en su cuenta de X y subrayó que “los datos muestran que estamos avanzando”, puesto que la pobreza “bajó de 17,7% a 14,8%, y la indigencia pasó de 1,8% a 1,2%, una reducción de un tercio”. “Es una mejora importante, pero sabemos que falta mucho. Mi compromiso es seguir trabajando para que el crecimiento, el empleo y las políticas públicas mejoren las condiciones de vida para cada vez más uruguayos y uruguayas”, afirmó.

En la misma línea, el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, escribió en X que se trata de “miles de familias que hoy viven un poco mejor”. Al igual que Orsi, reconoció que “falta mucho”, pero aseguró que se les “va la vida” en “poner los recursos y las políticas públicas donde más se necesitan”.

El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim, dijo a la diaria que, si bien aún no se puede “hablar de una tendencia sostenida de largo plazo”, se trata de una caída de la pobreza que es “estadísticamente significativa”, y por lo tanto “son excelentes noticias”. A su vez, sostuvo que los datos “muestran una caída persistente de la pobreza en los últimos dos semestres”.

“Es claro que lo que están mostrando los datos es una economía que es capaz de generar empleo, mejorar los ingresos laborales de las personas, y una política pública que sostiene ciertos procesos de generación de ingresos, en particular a los salarios vulnerables”, remarcó. Además del empleo y la situación económica del país, Arim atribuyó la caída a la baja inflación, ya que este factor “deteriora mucho menos el ingreso de las personas”.

En ese sentido, el director de Asesoría Macroeconómica y Financiera del Ministerio de Economía y Finanzas, Braulio Zelko, apuntó en su cuenta de X que la caída “es consistente con el desempeño del mercado de trabajo y la política de ingresos, que contribuyó a que el ingreso de los hogares aumentara 4,3%”.

Andújar: “Hay que dosificar la euforia porque esto se tiene que sostener en el tiempo”

Por otro lado, el diputado del Partido Nacional y presidente de la Comisión de Hacienda de la cámara baja, Sebastián Andújar, reconoció en diálogo con la diaria que se trata de “buenas noticias” ya que la pobreza “es una de las principales preocupaciones del país”.

De todas formas, dijo que “esto no deja de ser un indicador”, por lo que llamó a “dosificar la euforia” puesto que “se tiene que sostener en el tiempo”. “Ojalá que eso suceda y que se pueda seguir mejorando en ese sentido”, subrayó.

Sobre los motivos de la caída, Andújar consideró que “puede ser resultado de políticas públicas que vienen desde hace muchísimos años”. Afirmó que desde la pandemia a la actualidad “se ha hecho el esfuerzo para que estas cosas [la pobreza] se puedan reducir al ritmo que los uruguayos entendemos que tiene que suceder”.

Consultado sobre la incidencia de la baja inflación que mencionó Arim, Andújar dijo que si eso “es un elemento que ha colaborado con mejorar los números, bienvenido sea”, pero señaló que “también tiene que ver con la estabilidad del país, con cómo en los últimos años han ido mejorando las cifras de empleo” y con “el aumento del salario real”, que, “aunque sea muy poco, viene siendo sostenido ya desde finales del gobierno anterior”.