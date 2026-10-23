El gobierno financiará un quinto mes de Uruguay Impulsa

El programa Uruguay Impulsa culminaba el 30 de octubre. Sin embargo, este viernes el titular de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim, confirmó a la diaria que el Poder Ejecutivo extenderá el programa un mes más, hasta fines de noviembre. “El gobierno va a incorporar, lo tenemos resuelto, la voluntad de incorporar el quinto mes”, afirmó.

El programa Uruguay Impulsa brinda una oportunidad laboral transitoria y capacitación a 5.524 personas en contextos de vulnerabilidad de todo el país. En las condiciones actuales tiene una duración de cuatro meses: comenzó el 1° de julio y estaba previsto que culminara el 30 de octubre. La extensión por un mes había sido solicitada por unanimidad este jueves, por medio del Congreso Nacional de Intendentes, según informó Subrayado.

Arim explicó que durante 2025 el Poder Ejecutivo introdujo cambios en el programa, antes denominado Jornales Solidarios. Entre ellos, se amplió su duración de tres a cuatro meses, se aumentó la cantidad de jornales remunerados y se incorporó un “componente de formación” con el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop). “Nos encontramos con que el programa Jornales Solidarios no tenía un componente de formación” y que “era solamente tres meses para cada trabajador y se le pagaban hasta 12 jornales”, aclaró Arim. En ese sentido, señaló que “se aumentaron los beneficios” y “lo llevamos a 20 jornales como piso”.

El titular de la OPP sostuvo que el objetivo del programa es responder a la necesidad “acuciante” de empleo y “construir un puente” a través de la formación para mejorar la futura empleabilidad de las personas. En ese sentido, reconoció que se trata de un cambio “muy importante” y advirtió que la capacitación no estaba presente en el programa anterior. Con esta incorporación, se “impulsa” la empleabilidad en alianza con los gobiernos departamentales.

En esa línea, dijo que “la alianza es imprescindible porque efectivamente los gobiernos departamentales proveen los empleos” y que existe un “componente de cercanía” muy relevante. No obstante, aclaró que se trata de un programa “de corte nacional”.

Consultado sobre la viabilidad del financiamiento, sostuvo que la extensión del programa “es una inquietud que compartimos con los gobiernos departamentales” y que “lo va a financiar el gobierno nacional”. Arim explicó que las intendencias tienen “la potestad legal” de extender este beneficio, siempre que “se cumplan los requisitos que establece la ley para la elegibilidad de las personas”. Asimismo, las intendencias pueden establecer “cupos adicionales” si lo consideran pertinente y “extender más allá del quinto mes si fuera necesario”. Arim aclaró que el Ejecutivo está incrementando la inversión para extender el programa hasta el “máximo legal que se le permite”.