El MPP afirma que la reelección de Lula en Brasil “frenaría la intervención directa de Estados Unidos en la región”

El sector mayoritario del FA sostiene que el proceso electoral que tendrá su primera vuelta este domingo “es el más relevante desde el punto de vista geopolítico para nuestros países”.

A través de una declaración, la Dirección Nacional del Movimiento de Participación Popular (MPP) reiteró este sábado su respaldo al Poder Ejecutivo encabezado por el presidente de la República, Yamandú Orsi, y afirmó que “las acciones de un gobierno definen el rumbo del país”.

El sector mayoritario dentro del Frente Amplio (FA) señaló que la actual administración “ha priorizado lo concreto”. A modo de ejemplo, en la declaración se destaca la creación de 40.000 puestos de trabajo en los primeros 16 meses de gestión, así como los aumentos en “salarios reales, jubilaciones y pensiones”; también se resalta la reducción de la informalidad.

Además, el MPP apuntó que se ha registrado un “récord de exportaciones”, mientras que, por otro lado, “la inflación sigue bajando”. “Quedan muchas cosas por hacer, pero estos números demuestran que vamos en el camino correcto. La prioridad es clara: la gente”, expresó el sector, que también informó que inició una “etapa de movilización permanente” para fortalecer y ampliar al FA, defender al gobierno y “desarrollar propuestas que profundicen los cambios en el país”.

En declaraciones a la prensa, Pedro Irigoin, integrante del MPP y secretario general de la Intendencia de Canelones, afirmó que existen “señales que son muy alentadoras”, dado que “cualquiera de los índices económicos que podamos analizar en nuestra coyuntura son favorables”.

Sobre los comicios en Brasil: “No es un proceso electoral más”

El MPP también se manifestó sobre las elecciones generales de Brasil, que este domingo tendrá como protagonistas principales a Luiz Inácio Lula da Silva, actual presidente y candidato del Partido de los Trabajadores, y a Flávio Bolsonaro, hijo del exmandatario Jair Bolsonaro y candidato del Partido Liberal.

Según el MPP, la votación de este domingo en Brasil será determinante para América del Sur. “No es un proceso electoral más; es el más relevante desde el punto de vista geopolítico para nuestros países. La reelección del presidente Lula frenaría la intervención directa de Estados Unidos en la región”, expresó el sector, que acompañó la declaración con una afirmación pronunciada por Lula días atrás en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas: “Brasil no cabe en el patio trasero de nadie”.

“A nosotros no nos es indiferente el proceso que va a tener una definición importante en Brasil. No nos es indiferente la situación bélica del mundo y tampoco nos es indiferente, por supuesto, la postura de Estados Unidos hacia Latinoamérica”, afirmó Irigoin al respecto.

Las últimas encuestas marcan que Lula y Bolsonaro hijo definirían la elección en la segunda vuelta, el domingo 25 de octubre. Ninguno de los otros 11 postulantes a la presidencia supera los dos dígitos en intención de voto. En los comicios de este domingo los brasileños también elegirán gobernadores, senadores y diputados. Hay casi 159 millones de personas habilitadas para votar.