Fernanda Cardona sobre patrimonio de Solaria: “No tenemos elementos para decir que no pueda ser real”

La ministra señaló que la empresa española cuenta con una red de inversores de distintos países, 24 años de trayectoria, cotiza en bolsa y tiene “experiencia de proyectos llevados adelante”

Este miércoles, en entrevista con la diaria Radio, la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, habló sobre la inversión de 5.700 millones de dólares de la empresa española Solaria para instalar un centro de datos en Uruguay, el patrimonio de la compañía y las proyecciones de financiamiento del proyecto.

En cuanto a los criterios para elegir los departamentos en los que está previsto que se instale la infraestructura del proyecto, explicó: “Vamos a esos lugares porque es donde la infraestructura ya existente nos permite ir más rápidamente”, y apuntó que “hay un tema de conectividad” entre los centros de datos que la empresa evalúa para su ubicación.

Consultada sobre el empleo que se prevé que genere la inversión, dijo que “estará sujeta al plan estratégico que establezca la empresa” en tanto los 1.500 puestos de trabajo anunciados tienen que ver con los 200 megavatios de energía que se generarán en una primera fase y los 300 de la segunda. No obstante, la ministra aclaró que “se trata de una gran oportunidad” que posibilita pensar en la formación de nuevos perfiles a nivel educativo, y apuntó que ofrece una posibilidad a “trabajadores de industrias que están complicadas”.

Por otro lado, sobre el patrimonio de la empresa, Cardona explicó que Solaria se compone de un hub accionario de distintos países y que se encuentra en proceso de negociación quiénes participarán en el financiamiento de la inversión. Afirmó que el proyecto se va a “financiar con los clientes que ya tiene” y que “hay que pensar en todo el pool”.

Asimismo, indicó que “Solaria está certificada a nivel mundial para hacer centros de datos” en tanto da garantías a los demás inversores para trabajar con la empresa, y explicó que “el gobierno uruguayo miró esa realidad” y “no tenemos elementos para decir que no pueda ser real”.

“Uruguay tiene el equilibrio suficiente para establecer reglas claras”

Por otra parte, frente a cuestionamientos sobre la posibilidad de generar normativa regulatoria para la inteligencia artificial, la titular de la cartera aclaró que “Uruguay tiene el equilibrio suficiente para establecer reglas claras”, pero “sin amputar la posibilidad de inversiones”.

En la misma línea, señaló que existe la posibilidad de tener reglas claras –sobre todo para niños, niñas y adolescentes– sin que sea una regulación que implique que “una inversión se vaya”. Apuntó: “Tenemos que dar un mensaje de que Uruguay está trabajando en el futuro” y que “se está a la mesa en estas discusiones”.

Sobre la inversión de HIF Global

Otro de los temas a los que se refirió la ministra fue la inversión de la empresa chilena HIF Global. Sobre esto, aclaró que “se está negociando” y “siguen las tratativas con la empresa”. Además, explicó que se trata de una inversión “bien distinta a la de Solaria”.

Agregó que “Uruguay tiene que hablar de hidrógeno con todos los inversores posibles” y que no se trata de que “uno tenga coronita y otro no”, y afirmó que “HIF está negociando como lo están haciendo todas las empresas”.

La ministra también respondió a algunas críticas del intendente de Paysandú –donde se prevé instalar la planta de hidrógeno verde–, Nicolás Olivera, quien apuntó a “la burocracia del gobierno” y la “inacción de algunos actores” por la falta de definición sobre el proyecto. En ese sentido, Cardona expresó que “no son tiempos burocráticos como señaló el intendente”.

Demanda de cargadores eléctricos

Respecto a la demanda de cargadores eléctricos, explicó que el gobierno trabaja en distintas iniciativas vinculadas a la movilidad eléctrica con el objetivo de acompañar a las personas que ya optaron por este tipo de vehículos. Señaló que “se ha trabajado con los shoppings para poder hacer un uso más inteligente en los parkings disponibles”, en tanto cuando el shopping está cerrado existe la posibilidad de hacer uso de los estacionamientos que quedan vacíos para cargar los vehículos.

Adicional UTE requerirá un presupuesto adicional de 120 millones de dólares para adelantar inversiones vinculadas al megaproyecto de Solaria. Según una presentación ejecutiva dirigida a Presidencia de la República, el refuerzo del presupuesto quinquenal deberá ser autorizado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. El memorándum de entendimiento prevé que la empresa tome la Decisión Final de Inversión en mayo de 2027.

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