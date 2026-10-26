Fernando Pereira confirmó que Lula vendrá a Uruguay antes de fin de año

En comunicación con la diaria Radio desde Brasil, el presidente del Frente Amplio agregó que, tras el triunfo, el mandatario le dijo que quiere “mucho a Uruguay” y que le mandara un abrazo a Lucía Topolansky.

Tras la reelección de Lula da Silva como presidente de Brasil por cuarta vez, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, dijo este lunes en contacto con Panorama informativo de la diaria Radio, desde el país vecino, que para Uruguay y para las democracias de América Latina “era fundamental que ganara Lula”, si bien aclaró que no pretendía hablar en representación del gobierno.

“Lo pudimos abrazar y decirle que el Frente Amplio en Uruguay estaba abrazando la victoria en La Huella”, frente a lo cual Lula respondió que quiere “mucho a Uruguay, que vendría pronto y que le mandara un abrazo a Lucía” Topolansky, aseguró Pereira.

Sobre la jornada electoral, agregó que fue “tremenda” y dijo que estuvo esperando los resultados junto con Lula, en el mismo hotel, junto con distintos dirigentes locales que “esperaban y soñaban con que la esperanza pudiera vencer al miedo y al odio, con que la esperanza pudiera vencer las denuncias que el propio Lula había hecho sobre empresas tecnológicas que habían achicado la posibilidad de llegar a la población”.

Pereira también se mostró “naturalmente orgulloso del protagonismo popular que tuvo la militancia brasileña para ir a buscar el voto a voto, a conquistar el voto que falta”, algo que funcionó porque “en todos los estados Lula creció” en comparación con la primera vuelta.

La victoria se basó, por ejemplo, en las movilizaciones de los jóvenes universitarios, también con el objetivo de convencer a algún familiar o amigo, agregó Pereira. Además, recordó que Lula, en su discurso de anoche, agradeció a los jóvenes y a las mujeres por su protagonismo en el cambio de una elección “que parecía perdida”.

Consultado sobre algunas suspicacias que se generaron en la oposición brasileña, e incluso en la uruguaya, respecto de la prórroga del horario de votación, Pereira recordó que surgió de un acuerdo entre ambos candidatos, “con lo cual no debería ser motivo de impugnación”, y enfatizó que “el resultado electoral no deja lugar a ninguna suspicacia”; Lula “arrasó”. “Se descarta toda posibilidad de fraude”, afirmó el dirigente.