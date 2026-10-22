Jefe del Esmade criticó los “recelos” del pasado reciente y dijo que los miembros de las Fuerzas Armadas son “injustos herederos”

A tres meses de su retiro, Rodolfo Pereyra manifestó su deseo de que los militares “sean reconocidos y respetados por todos los ciudadanos de nuestro país como sus hermanos protectores”.

Este jueves, el presidente de la República, Yamandú Orsi, encabezó la ceremonia del 16° aniversario del Estado Mayor de la Defensa (Esmade), junto con el subsecretario del Ministerio de Defensa Nacional, Joel Rodríguez. Durante el acto, el jefe del Esmade, Rodolfo Pereyra, se refirió a las “expresiones de repudio” que, a su parecer, reciben las Fuerzas Armadas y llamó a construir “una sociedad fuerte mediante la unidad de nuestros ciudadanos”.

“Hemos recibido de cierta parte de la ciudadanía insultos, provocaciones, expresiones de repudio, exclusión social y otras situaciones que no vienen al caso, y que el tiempo, al final, fue limando. Sin embargo, aún se perciben ciertos recelos de ese pasado, haciéndonos cómplices responsables de ocultar la verdad”, afirmó Rodríguez.

Pereyra, que en tres meses dejará el cargo, contó que él ingresó a la Escuela Militar de Aeronáutica el 13 de febrero de 1984, es decir, “con el regreso de la democracia al país”. En ese momento, no imaginó “lo que tendría que padecer” durante la carrera “solo por el hecho de formar parte de las Fuerzas Armadas, portar un uniforme que nos identifica y ser injustos herederos de una historia en la que no participamos”.

Aseguró que junto con sus pares han velado por “proteger y defender la soberanía nacional y nuestro sistema democrático de gobierno”. En ese marco, expresó su deseo de que “los integrantes de las Fuerzas Armadas sean reconocidos y respetados por todos los ciudadanos de nuestro país como sus hermanos protectores, que lucharán al extremo de ofrecer su vida para resguardarlo de toda amenaza que ponga en riesgo la integridad de nuestra nación”.

“En los tiempos tan inciertos que estamos atravesando, en los que las reglas se han borrado, donde las palabras ya no tienen valor, donde la incertidumbre se siente en el aire, donde la desconfianza impera en el mundo, donde el fuerte se aprovecha del débil, es momento de pensar sobre la necesidad de consolidar y fortalecer nuestra unidad nacional”, manifestó Pereyra.

En otro orden, el jefe del Esmade exteriorizó su aspiración de que quienes integren las Fuerzas Armadas “asimilen que son parte de una estructura mayor a la que deben brindar sus capacidades específicas para cumplir y obtener de manera conjunta el éxito de la misión”. Asimismo, deseó que se comprenda que “los activos asignados a las Fuerzas Armadas no son de su particular propiedad”, sino que “son propiedad del Estado y deben ser utilizados para el adiestramiento y alistamiento de sus efectivos a fin de estar en todo tiempo en condiciones de actuar”.

Además, Pereyra mencionó la necesidad de que se consolide el Comando Conjunto de Ciberdefensa “a partir de una organización sólida, integral y conjunta que nos proteja de las amenazas del ciberespacio y, en caso de ser necesario, estar en condiciones de responder”. Abogó también por que se constituya una unidad de compras conjunta, con el fin de “reducir gastos innecesarios al adquirir bienes comunes a los servicios”.