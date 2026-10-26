Los festejos por Lula en La Huella de Seregni: “Es el triunfo de las fuerzas populares de Brasil”

“Un mensaje extraordinario” y una “enseñanza de que las campañas electorales no son solamente un terreno de los que hacen marketing político”, dirigentes del FA se expresaron sobre la victoria del candidato del PT.

“Apesar de você, amanhã há de ser outro dia”. La rueda de samba tocó y cantó in crescendo, sin pausa, en la tarde-noche de este domingo en La Huella de Seregni, a medida que se acercaba la hora para el cierre de las urnas. A las 21.00, cuando la ventaja del presidente de Brasil y candidato del Partido de los Trabajadores (PT), Luiz Inácio Lula da Silva, sobre el candidato del Partido Liberal, Flávio Bolsonaro, se volvió irreversible, la sede del Frente Amplio (FA) ya era todo “¡olé, olé, olá, Lula, Lula!”.

Con 99% de los votos escrutados, un “Lula releito presidente” apareció en la pantalla y fue todo un mismo grito. “Viramos”. Por primera vez en la historia de las elecciones brasileñas, el candidato que quedó segundo en la primera vuelta se impuso en el balotaje. “Disipa la angustia”, dijo a la diaria una de las simpatizantes del exdirigente del sindicato de los metalúrgicos de San Bernardo del Campo presentes en La Huella de Seregni. La rueda nunca paró.

“Siempre, por eso salimos a las calles”, respondió una brasileña al ser consultada por este medio sobre si confiaba en un triunfo de Lula. “El pueblo quiere democracia; el pueblo quiere soberanía”, agregó. “Esperanza nunca muere”, dijo Bruna, del Comité Aguante a Lula, que se ha movilizado en Uruguay durante la campaña electoral. “La lucha es hacia la democracia, porque no es simplemente progresismo, es contra la ultraderecha, es mucho más allá de eso”, afirmó.

El diputado del FA Joaquín Garlo esperó los resultados con paciencia en el primer piso de la sede frenteamplista. Cuando se confirmó el resultado, dijo a la diaria sentir una “gran alegría de ver cómo el progresismo triunfa una vez más en América Latina”.

La copresidenta de la Comisión Nacional de Programa del FA, Silvia Nane, dijo a la diaria que el triunfo del histórico líder del PT supone “una alegría enorme” y el “seguir reivindicando la frase –que es trillada, pero el sentimiento no– de que la alegría es una trinchera para construir esperanza”. “Esto no es solamente una elección que se ganó, esto es una bocanada de esperanza para América Latina; para Uruguay ni que hablar, pero para América Latina toda”, expresó Nane.

“Este triunfo tiene varias lecturas interesantes por lo particular y por lo general”, analizó Garlo. En lo particular, destacó el viraje entre la primera y la segunda vuelta. “Eso ya de por sí lo convierte en un hecho histórico”, destacó.

En cuanto al contexto general, Garlo resaltó cómo “la fuerza militante del Partido de los Trabajadores y sus aliados del progresismo, de los que quieren defender la soberanía, de los que quieren defender los recursos naturales, los que quieren defender los derechos humanos, los derechos conquistados por los distintos colectivos”, se lograron “unificar y alcanzar este triunfo”. “Es un triunfo popular. No es el triunfo de Lula solamente. Es el triunfo de las fuerzas populares de Brasil que lograron revertir lo que había sucedido en la primera vuelta”, afirmó.

La movilización popular de cara al balotaje estuvo presente en los primeros análisis. “Por eso salimos a las calles”. Para Nane, el resultado electoral de Brasil “no es menor” en cuanto a entender que “la movilización en la calle es lo más importante para la izquierda”. “El cara a cara, el día a día, las cosas que les pasan a las personas todos los días tienen que ser parte de todo aquello que la izquierda se quiera plantear para el presente y también para el futuro”, señaló. En ese marco, consideró que “hay que tomar la enseñanza de que las campañas electorales no son solamente un terreno de los que hacen marketing político”. “El poder conversar con los otros y llegar de la forma más humana, que es lo que la izquierda tiene, es ahí donde está la trinchera de la esperanza futura”, agregó.

En conversación telefónica con la diaria, el senador del FA Gustavo González consideró que el “liderazgo de Lula era el único que podía revertir esta situación”. “Realmente es un batacazo”, señaló.

González definió el triunfo de Lula, “en el país más grande de América del Sur”, como “un mensaje extraordinario para toda la izquierda latinoamericana”. “Es darle un parate a la ultraderecha, a la derecha y su ofensiva en el continente”, señaló.

Para Garlo, la victoria de Lula en Brasil reafirma la necesidad de “fortalecer las alianzas entre los progresismos de América Latina para hacer frente a la avanzada de la ultraderecha, del conservadurismo, que viene por todo”.

En rueda de prensa, la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, apuntó que, si bien “Uruguay es un país que tiene relaciones con todos”, para el actual gobierno, como “parte de una fuerza política de izquierda”, resulta “muy importante” que Brasil “lidere junto con Uruguay un proceso” progresista en una región con mayoría de gobiernos de derecha. “Creo que es muy importante y se vienen cosas buenas; la resistencia siempre es mejor cuando somos más”, afirmó.

Pasadas las 22.00, el frente de La Huella, sobre la calle Germán Barbato, desbordaba, y adentro, la militancia seguía con atención las palabras de Lula, reelecto por segunda vez, quien afirmó que ganó las elecciones “junto con el pueblo brasileño”.