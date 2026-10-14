MIDES y MVOT firmaron convenio para facilitar el acceso de exreclusos y exreclusas a hasta 50 viviendas transitorias

El acuerdo apunta a personas que hayan dejado la cárcel recientemente y están vinculadas a la Dirección Nacional del Liberado, y dispone de subsidios de alquiler así como medidas de apoyo a la construcción de vivienda.

Este martes el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) firmaron un convenio que busca facilitar el acceso de exreclusos y exreclusas a soluciones habitacionales transitorias

Según informó el portal web de Presidencia, el acuerdo contempla el otorgamiento de hasta 50 viviendas bajo la órbita del MVOT “para personas que egresan del sistema penitenciario y estén incorporadas a los procesos de rehabilitación social de la Dirección Nacional del Liberado (Dinali)”. De acuerdo con una gacetilla distribuida por el Mides, los beneficiarios podrán acceder a mecanismos de “subvención parcial o total al alquiler”, así como al “acompañamiento para la construcción en terreno propio o familiar”.

Durante la ceremonia de firma del acuerdo, el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, expresó su satisfacción y destacó la relevancia de este, en tanto “se pone a disposición de una política pública”. Civila subrayó la necesidad de “generar puentes y oportunidades” que permitan que quienes hayan cumplido sus penas en el sistema penitenciario puedan “integrarse virtuosamente a la sociedad”, y notó que eso requiere de políticas sociales en pos de “la integración social”.

Es así que valoró positivamente la “dinámica de escuela de democracia” que lleva adelante la Dinali, y apuntó a la necesidad de pensar dicho concepto en términos de apuntar a “posibilidades reales de integración”. Según consideró, las personas no pueden concebirse únicamente como “un conjunto de necesidades”, sino también por sus “potencialidades”, que “para poder desarrollarse necesitan espacio”.

En ese sentido, el ministro de Desarrollo Social hizo hincapié en el papel que desempeñan las políticas de vivienda y celebró la “receptividad” de parte del MVOT, algo que es “muy significativo”. También se refirió a acciones vinculadas con otras realidades, como aquellas de las personas en situación de calle, y reiteró la necesidad de trabajar en torno a las “capacidades” de cada persona de manera de asentar “un piso de derechos garantizados”. Según acotó, si bien dichas políticas se interpretan generalmente como “específicas” y “compensatorias”, en los hechos terminan por beneficiar a la sociedad entera. “En la medida en que logramos fortalecer el entramado social, estamos beneficiando al conjunto de los habitantes del país”, sostuvo Civila.

De forma similar se expresó el titular de la Dinali, Luis Parodi, que destacó en una rueda de prensa que la vivienda permite a las personas administrar “espacios para poder vivir [en] el mundo”. “Es muy importante; es como el 80% de las políticas sociales, porque la vivienda me da un lugar, pero me posibilita entrar al mundo desde ese lugar”, afirmó.

Parodi afirmó que el convenio “abre un campo enorme” para el organismo que preside y, a su vez, le asigna una “responsabilidad importante de acompañar”. Consultado acerca de cómo accederán los beneficiarios a las 50 viviendas, dijo que si bien existen algunos criterios que “están en ruta”, otros restan por definirse. También sostuvo que “lo administrativo no puede ser el tema” que defina dicha política, sino “el proceso”, y remarcó el carácter transitorio del proyecto. “Algunos criterios están, hay que fijar otros [y] hay que revisar de vuelta algunas cosas, pero bueno, hay que seleccionar gente, acompañar gente y expulsar gente, en el mejor de los sentidos, de que se vayan a mejores lugares”, sostuvo.