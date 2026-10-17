Ministerio de Ganadería declaró el “estado de alerta institucional” en el sector agropecuario por El Niño

A través de una resolución, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) declaró este viernes el “estado de alerta institucional” para todos los organismos vinculados al sector agropecuario debido al fenómeno meteorológico de El Niño. La cartera decidió que el grupo de trabajo interinstitucional que monitorea la emergencia agroclimática se mantenga en sesión permanente, además de asignarle una serie de cometidos.

Según el documento, la decisión se basa en la declaración de alerta institucional de la Junta Nacional de Emergencias y Reducción de Riesgos, del 12 de agosto, así como en los pronósticos del Instituto Uruguayo de Meteorología, que anticipan un evento “con intensidad potencialmente fuerte o muy fuerte”. En ese marco, la cartera consideró necesario “crear mecanismos de coordinación interinstitucional, definir acciones preparatorias y formular un plan de contingencia para la reducción de riesgo y atención a posibles desastres”.

De este modo, el MGAP resolvió mantener en funcionamiento permanente el grupo interinstitucional, además de “analizar y coordinar con los organismos financieros la instrumentación de líneas de crédito que faciliten a los productores la adopción de medidas para reducir la vulnerabilidad de sus unidades productivas”.

El grupo, que está operativo desde fines de 2025, será coordinado por el subsecretario de la cartera, Matías Carámbula. Está integrado por todas las unidades ejecutoras del MGAP, el Departamento de Descentralización y Coordinación de Políticas con Base Departamental, el Sistema Nacional de Información Agropecuaria, el Sistema Nacional de Información Ganadera, la Oficina de Programación y Políticas Agropecuarias, la Dirección de Estadísticas Agropecuarias, el Departamento Comunicación Organizacional y Difusión, la Unidad Agroalimentaria Metropolitana y todos los institutos agropecuarios.

De acuerdo con la resolución, el grupo entre sus cometidos “elaborar e implementar un plan de contingencia” ante el fenómeno; coordinar con el gobierno nacional, las intendencias y otros organismos para contribuir al sistema de alerta temprana; centralizar y sistematizar los datos científicos para elaborar una “estrategia de información, comunicación y toma de decisiones”; y también “promover herramientas financieras de apoyo a productores y organizaciones rurales” para gastos e inversiones.

“Conscientes de lo que significa para quienes producen enfrentar eventos climáticos extremos, tal como hicimos desde fines del año pasado en un escenario antagónico de sequía, ponemos todos nuestros equipos a trabajar de forma coordinada para anticiparnos y acompañar a los productores con medidas y acciones concretas para sortear de la mejor manera lo que pueda venir”, expresó el ministro de Ganadería, Alfredo Fratti.