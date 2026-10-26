Orsi felicitó a Lula por su triunfo en Brasil y “por la fiesta democrática que representa un proceso electoral”

El canciller Mario Lubetkin señaló que Orsi fue el primer presidente en llamar a Lula, “cosa que no es una simbología menor”.

Próximo a cumplir los 81 años de edad, Luiz Inácio Lula da Silva fue reelecto este domingo presidente de Brasil. De acuerdo con el escrutinio del Tribunal Superior Electoral brasileño, el exdirigente del sindicato de los metalúrgicos de San Bernardo del Campo obtuvo el 52% de los votos válidos y superó por cerca de cuatro puntos porcentuales a Flávio Bolsonaro, hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro, condenado por participar en un intento de golpe de Estado.

A nivel local, las repercusiones fueron casi inmediatas. En su cuenta oficial de X, el presidente de la República, Yamandú Orsi, manifestó: “Acabo de comunicarme con el presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, un amigo. Lo felicité por el triunfo y por la fiesta democrática que representa un proceso electoral”.

También en X, el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, celebró el triunfo electoral que supondrá el cuarto mandato del candidato del Partido de los Trabajadores (PT). “‘La única lucha que se pierde es la que se abandona’. Allá donde estés, viejo Pepe, estarás sonriendo y festejando el histórico triunfo de tu hermano Lula. Virada histórica en mi segunda patria”, escribió Díaz, y compartió una foto de Lula junto al expresidente uruguayo José Mujica.

Del mismo modo, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, posteó: “Derrotados son los que dejan de luchar” junto a otra imagen de Mujica y Lula. La vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, también festejó en sus redes sociales el “enorme triunfo” del histórico líder del PT. “¡Viva la democracia! Gran ejemplo el de Brasil”, expresó Cosse. El intendente de Montevideo, Mario Bergara, exclamó: “¡Ganó la democracia, viva Lula, Brasil y América Latina!”.

El ministro de Turismo, Pablo Menoni, sostuvo que la victoria de Lula representa “mucho más que una victoria electoral”. “Es una señal de que la esperanza, la justicia social y la lucha por un Brasil más justo siguen vivas en el corazón de su gente”, expresó, y agregó que se trata de un triunfo que “renueva las fuerzas de quienes creemos que la política debe estar al servicio de las personas, que nadie quede afuera y que la dignidad, los derechos y la igualdad deben ser siempre el horizonte”.

“¡Ganó Lula las elecciones en Brasil! Como la historia de su vida, esta no fue la excepción. En su cuarto mandato logró otra hazaña, dar vuelta el resultado en segunda vuelta. En Brasil otra vez la esperanza venció al miedo. Podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera”, manifestó por su parte el senador del Frente Amplio y dirigente del Movimiento de Participación Popular Daniel Caggiani.

Lubetkin: “Tenemos muchísimos planes en conjunto”

En diálogo con la diaria, el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, destacó “la gran fiesta de la democracia” y el hecho de “tener del otro lado de la frontera” a un presidente que asumirá el gobierno por cuarta vez, “como no lo fue ninguno en la historia”. El canciller indicó que la primera llamada telefónica de otro presidente que recibió Lula tras su victoria fue la de Orsi, “cosa que no es una simbología menor”.

Consultado sobre el antecedente golpista de Bolsonaro padre en 2023, Lubetkin consideró que “no se repite el clima” de las elecciones brasileñas de 2022. “El triunfo del presidente fue muy neto, mucho más neto que hace cuatro años”, señaló. En ese sentido, reafirmó que “lo importante es lo que pasó hasta ahora: fue una gran fiesta de la democracia, tiene que seguir siendo esa”.

Por otra parte, el canciller señaló que, así como se ha trabajado “intensamente con el gobierno del presidente Lula” desde el comienzo del gobierno de Orsi, “seguiremos, naturalmente, por ese camino”. “Tenemos muchísimos planes en conjunto”, como “los temas comerciales, los temas fronterizos, la parte logística, infraestructura, puentes, el Mercosur, el escenario internacional, las responsabilidades de la Celac”, enumeró.

“La agenda es muy intensa y nos arremangaremos para seguir trabajando con la misma intensidad con la cual estuvimos trabajando con el país fronterizo, que es tan importante para nosotros en el marco de un proceso de integración regional”, resaltó el ministro. “Estoy seguro de que, ahora que hay cuatro años por delante, vamos a poder trabajar muy bien, como lo fue hasta ahora”, añadió.