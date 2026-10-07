Orsi se reunió con el vicepresidente de El Salvador, que afirmó que no discutieron sobre el método Bukele en seguridad

Félix Ulloa aseguró que la seguridad pública “no es un tema que esté en la agenda”, y que únicamente se intercambió al respecto “a nivel de posibilidades”, aunque ofreció el apoyo de su país si se lo solicita.

El presidente de la República, Yamandú Orsi, recibió este miércoles en la Torre Ejecutiva al vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, con quien discutió sobre asuntos vinculados al relacionamiento bilateral y la integración regional.

El encuentro se enmarca dentro de una suerte de gira que Ulloa lleva adelante en Uruguay desde el martes, y que incluyó reuniones oficiales con legisladores de diferentes partidos políticos, que integran un “grupo de amistad” entre los parlamentos de Uruguay y El Salvador, así como con el Congreso de Intendentes. También visitó la sede del Laboratorio Tecnológico del Uruguay, y se prevé la firma de un convenio entre la Escuela Superior de Innovación en Administración Pública salvadoreña –que Ulloa preside– con la empresa ITC, propiedad del ente de telecomunicaciones estatal Antel.

En ese sentido, el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, explicó en una rueda de prensa una vez finalizada la reunión –de la que también participó– que la visita de Ulloa obedece a intentos de “seguir avanzando en temas de hermandad” y lograr un “salto de calidad” en el vínculo entre ambos países. El canciller uruguayo dijo que los mandatarios conversaron en torno a temas que “son bien importantes” y se vinculan principalmente con el comercio bilateral y, entre otros aspectos, destacó el “rol importante” que el país centroamericano juega en el sector alimentario y la industria farmacéutica. También apuntó a la necesidad de trabajar en el desarrollo tecnológico entre ambos países.

De igual forma, se refirió a la existencia de “desafíos muy importantes” en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), que Uruguay preside en el momento y para el que El Salvador “se está transformando en un respaldo enorme”. Lubetkin enumeró una serie de asuntos en los que el gobierno busca “hacer eje”, como la elección de un nuevo secretario o secretaria general de la Organización de las Naciones Unidas. “Creo que le sacamos y le estamos sacando el mejor resultado”, evaluó en ese sentido.

Consultado al respecto, el canciller uruguayo reconoció que entre los asuntos abordados se encontró la seguridad, además de los temas ya mencionados. “Estamos tomando reflexiones y ejemplos adaptados a nuestra capacidad país, y hemos escuchado la experiencia que los amigos salvadoreños nos han contado de cómo están desarrollando internamente la política de seguridad”, resumió.

La seguridad pública “no es un tema que esté en la agenda” de la visita, según el vicepresidente de El Salvador

Por su parte, y también en una rueda de prensa, Ulloa destacó el vínculo entre ambos países, y detalló que la reunión se presenta como la culminación de diferentes intercambios informales sobre “la necesidad de un diálogo bilateral” con “una visión institucional integral”. Así, y en línea con Lubetkin, remarcó la necesidad de robustecer a la Celac. “Nosotros como país queremos fortalecer, apoyar y acompañar las iniciativas de Uruguay”, afirmó.

Por otra parte, y luego de que se le preguntara por ello, el vicepresidente de El Salvador defendió el denominado “método Bukele” en seguridad pública, y enmarcó a las diferentes críticas contra este dentro de “una narrativa que fue superada por la realidad”. Es así que repudió la “dimensión bastante limitada” de tales discursos, ya que aseguró que el plan va más allá de la seguridad pública e implica diferentes etapas que aún no han finalizado.

En ese sentido, dijo que las observaciones de organismos internacionales como Human Rights Watch y Amnistía Internacional sobre la falta de debido proceso son “mentira”, o en el mejor de los casos, “verdades a medias”. Si bien reconoció que “se han capturado personas que han demostrado no pertenecer a las estructuras criminales”, Ulloa sostuvo que algo que “no dicen” las organizaciones es que “han recuperado su libertad”. Estimó dicha cantidad en alrededor de 8.000 personas.

Consultado respecto a si abordó dicha realidad como parte del intercambio con Orsi, Ulloa afirmó que la seguridad pública “no es un tema que esté en la agenda”, y que únicamente se habló “a nivel de posibilidades”. En ese sentido, afirmó: “Si algún día se nos solicita asistencia técnica o compartir esta metodología, estamos dispuestos a hacerlo”.