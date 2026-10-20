Orsi sobre la creación de un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: “Se verá cuál es la mejor fórmula”

El mandatario, que en marzo había anunciado que “en las próximas semanas” presentaría un proyecto de ley para crear la cartera, recordó que fue un planteo de “los tres partidos políticos históricos”.

El presidente de la República, Yamandú Orsi, asistió en la tarde de este lunes a un acto conmemorativo de los 200 años de la administración de justicia en Uruguay. Al evento, que tuvo lugar en el Palacio de los Tribunales, también asistieron el director nacional de Educación y presidente del Comité del Bicentenario del Uruguay, Gabriel Quirici; la historiadora Ana Ribeiro, quien se desempeñó como subdirectora del Ministerio de Educación y Cultura en el período pasado, y la presidenta de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Doris Morales, entre otras autoridades.

En una rueda de prensa, Orsi afirmó que “hay una historia, que es la génesis de la Justicia en Uruguay, que nos permite, en la medida que nosotros la analicemos, valorar lo que tenemos, que es único en la región”. El mandatario recalcó lo que representa el Poder Judicial uruguayo: “Yo invito a que lo comparemos con lo que pasa en la región y en el mundo, y vamos a ver que tenemos un lujo”.

En cuanto al asunto presupuestal (en el último presupuesto quinquenal elaborado por el Poder Ejecutivo solo se contemplaron dos de los 24 juzgados solicitados por la SCJ, Orsi dijo que se trata de “un tema histórico que nos obliga a mirar el futuro con distintas visiones”. Y agregó: “Algunos, casi todos los partidos en la última campaña electoral, planteamos la necesidad de un Ministerio de Justicia para administrar los recursos, pero se verá cuál es la mejor fórmula”.

La creación de un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos forma parte de las bases programáticas del Frente Amplio para este período. La cartera tendría como cometido central “fortalecer la especificidad de los poderes del Estado”, y al mismo tiempo “dotar de un mejor diseño institucional a las diversas competencias que hoy aparecen dispersas y deficientemente articuladas”, como el sistema penitenciario, los derechos humanos y las políticas en contra del lavado de activos. Con algunos matices, el planteo también fue incluido en los programas de gobierno del Partido Nacional y el Partido Colorado.

Sin embargo, dirigentes de la oposición –entre ellos, el nacionalista Javier García y el colorado Andrés Ojeda– se han opuesto a la creación del ministerio en este período. En particular, se ha cuestionado la influencia que supuestamente tendría el prosecretario de Presidencia y exfiscal de Corte, Jorge Díaz. “Yo si quiero poner un criadero de gallinas, no le doy la llave al zorro”, ha declarado Ojeda.

Orsi dijo que “lo principal y primordial es cuidar lo que tenemos”. “Algunos, repito, imaginamos algunas herramientas, otros pensarán en otras”, señaló, aunque apuntó que el Ministerio de Justicia “era una de las herramientas y lo plantearon los tres partidos políticos históricos”. “El legislador lo verá”, comentó.

En marzo de este año, en su segundo discurso ante la Asamblea General, el presidente anunció que “en las próximas semanas” enviaría al Parlamento un proyecto de ley para crear la cartera; no obstante, hasta ahora no se ha presentado ninguna iniciativa.

Consultada al respecto este lunes en una rueda de prensa, Morales manifestó: “No creo que sea el momento para hacer una valoración de un Ministerio de Justicia cuando estamos celebrando 200 años de un Poder Judicial sin Ministerio de Justicia, con un Ministerio de Justicia solo en las dos dictaduras que hubo en Uruguay, una la última y otra la de [Lorenzo] Latorre”. “Entonces, me parece que no es el momento para que estemos hablando, desde mi punto de vista, de la necesidad o no de un Ministerio de Justicia, es decir, estamos celebrando un Poder Judicial independiente y eso es lo que hoy tenemos que destacar”, agregó.