Para Di Candia, es necesario trabajar en el acceso a la vivienda como una “puerta de entrada al derecho a la ciudad”

El subsecretario de Vivienda y Ordenamiento Territorial participó en un conversatorio organizado por Fecovi y dijo que hay que trabajar en políticas que lleven a “más suelo público”.

Autoridades del gobierno y dirigentes políticos y sociales intercambiaron este miércoles sobre políticas públicas de acceso al suelo en la ciudad, en el marco de un conversatorio organizado por la Federación de Cooperativistas de Vivienda (Fecovi). Participaron en el evento el subsecretario del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Christian di Candia; la directora de Fecovi, Alexandra Techera; el arquitecto y excandidato a la Intendencia de Montevideo (IM) por el Frente Amplio (FA), Salvador Schelotto; la asesora de la división de Tierras y Hábitat de la IM, Inés Martínez, y el senador frenteamplista Óscar Andrade.

Durante el intercambio, Di Candia valoró la oportunidad de poder entablar una conversación más allá de los “titulares de prensa” y de “discutir de política en mayúsculas”. Afirmó que las consignas de acceso a la vivienda no son abstractas, y destacó la responsabilidad de los actores políticos a la hora de “bajarlas a tierra” para “hacer realidad”.

El jerarca se refirió a la vivienda como un “punto de partida para la igualdad” y afirmó que “la lucha más importante” que se les presenta a los movimientos de izquierda es garantizar su acceso como “puerta de entrada al derecho a la ciudad”. Reconoció que el país atraviesa una situación compleja, con viviendas vacías en zonas céntricas y familias que, sin embargo, no pueden acceder a ellas.

Di Candia apuntó que ocho de cada diez viviendas promovidas se destinan a la renta, lo que dificulta el acceso. Sin perjuicio de ello, señaló que existen “instrumentos que funcionan”, pero que hay que “escalar a otro nivel” para lograr que “la situación sea distinta”. Afirmó que eso resulta compatible con el modelo cooperativo, que es imprescindible para que las “viviendas que se construyan tengan familias viviendo y generando identidad en los barrios” y “no sean viviendas que un día sí un día no se alquilan”.

Con todo, Di Candia llamó a “innovar” y “generar inteligencia colectiva” para garantizar “más suelo público” y que las soluciones habitacionales generadas “no pasen, luego del esfuerzo público, a manos del mercado”. Es así que llamó a “estar a la altura de las circunstancias” y discutir “una política de Estado” al respecto.

Por su parte, Andrade cargó contra las “barbaridades” que surgen de “la visión neoliberal del mundo”. El senador del FA dijo que la naturalización de la desigualdad, que se manifiesta en la imposibilidad de acceder a la vivienda, es algo “muy cruel”. “Preguntarnos con complejidad la necesidad de no solo resolver cuantitativamente el problema de la vivienda, sino de resolver las ciudades y resolver la integración de la ciudad, y resolverlo como un derecho, es un tremendo lío”, admitió.

Andrade ubicó a la problemática como parte de “un largo proceso de acumulación” que implica no solo el acopio de suelo urbano, sino también “tener presupuesto”. Dijo que, hoy por hoy, ambas son insuficientes.

Schelotto, en tanto, afirmó que “el tema del suelo tiene que ver con algo más general”, que enmarcó en “una secuencia” que no solo pasa por “asegurar el acceso y la permanencia”, sino “también el acceso a los bienes y servicios que la ciudad nos debería asegurar como cuestión indisociable”.

Schelotto planteó la “utopía” de “avanzar hacia una ciudad cooperativa”, lo que implicaría “desarrollar la vivienda, pero también desarrollar lo común”. “Creo que esto es algo que nos está faltando”, afirmó. “Tenemos herramientas, pero el problema no son las herramientas”, ya que “lo que se necesita es músculo y acción”.

Por su parte, si bien admitió que el tema es “claramente un desafío”, y subrayó que la IM debe trabajar en ello, Martínez destacó avances al respecto, los cuales no habrían sido posibles “sin la lucha colectiva”. En particular, destacó la labor de la comuna capitalina a lo largo de los últimos 35 años. Mencionó, por ejemplo, la entrega de 114 hectáreas de tierra hacia 2024, de acuerdo con una serie de datos que proporcionó.

No obstante, la jerarca de la IM apuntó a una serie de acciones pendientes en la materia, que incluyen la necesidad de adoptar nuevas herramientas de adquisición de suelo e inmuebles, con la posibilidad de articular con otros actores del mercado.

Por su parte, Techera reivindicó el sistema cooperativo como “una forma de acceso a la vivienda digna, que cubre las necesidades de cada familia” en “un proceso democrático, colectivo y solidario”. La directora de Fecovi también reivindicó la construcción de cooperativas en partes céntricas de la ciudad como algo que “no es un capricho”, sino un “valor fundamental”.

A su vez, Techera cuestionó el hecho de que, según la Agencia Nacional de Vivienda, 53,8% de ventas declaradas en la capital fueron en barrios céntricos. También criticó el “montón de exoneraciones tributarias” que perciben los emprendedores privados, algo que las favorece frente al movimiento cooperativo a la hora de acceder a tierras en zonas céntricas.