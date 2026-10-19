Rodrigo Arim sobre causal de retiro anticipada: “No pretendemos promover la jubilación a los 60 años”

Sobre el planteo del Frente Amplio de reimpulsar la discusión sobre el impuesto al 1% más rico, el director de OPP dijo que “es un tema que no debe estar en la agenda del Poder Ejecutivo de forma inmediata”.

En diálogo con Panorama Informativo de la diaria Radio, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim, se refirió al proyecto que remitió el Poder Ejecutivo al Parlamento, el cual crea una causal jubilatoria anticipada a los 60 años de edad y 30 años de aportes, que es “resultado del diálogo social como estrategia para la elaboración de políticas sociales”.

La iniciativa también prevé la adecuación del “mecanismo de ajuste del suplemento solidario” y busca ampliar el acceso a “partidas adicionales para personas que enfrentan una incapacidad permanente”, así como “revisar los plazos para el reconocimiento de servicios anteriores al inicio de la historia laboral en 1996”.

Arim consideró que la causal jubilatoria anticipada es “un avance en el camino correcto” y que es un proyecto de ley “extremadamente importante para la matriz de protección social nacional”. En ese sentido, se refirió también a la creación de la asignación única para la infancia y la adolescencia, a través de la Rendición de Cuentas, que consideró igual de relevante en materia de protección social. “Trabajamos con la tranquilidad de estar incorporando cambios relevantes, asegurando la sustentabilidad fiscal de todo el sistema previsional para los próximos años”, enfatizó.

En relación con el rechazo de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social a la causal de retiro anticipada, bajo el argumento de que “la posibilidad de jubilarse antes no garantiza el acceso a una jubilación digna”, Arim respondió que el gobierno no “pretende promover la jubilación a los 60 años”, sino posibilitar “la libertad de hacerlo”, en tanto “lo razonable en un mundo en el que vivimos más en salud es continuar trabajando”.

No obstante, expresó que “lo que no es razonable es que sea obligatorio jubilarse a los 65 años de forma exclusiva”, y apuntó que por ello “se está trabajando en un mecanismo universal que asegura una jubilación digna a los trabajadores más sumergidos”. Además, señaló que “a través del mecanismo de ajuste del suplemento solidario se asegura que a los 60 años la persona reciba una jubilación igual o levemente inferior a la que recibía antes de la reforma”. Acotó, además, que se trata de “una causal excepcional” que no posibilita seguir trabajando en caso de ser solicitada.

Reclamos del Frente Amplio sobre AFAP e impuesto al 1%

Consultado por algunas críticas emanadas del VIII Congreso del Frente Amplio, que se desarrolló durante este fin de semana, como que el diálogo social se “vio debilitado por el incumplimiento de uno de los acuerdos allí generados: la creación de un organismo público centralizado para la gestión del pilar de ahorro individual (AFAP)”, Arim señaló que toma “con naturalidad” los cuestionamientos, en tanto “es el rol que tiene una fuerza política evaluar en qué medida se avanza en algunas líneas que ha trazado el gobierno”. No obstante, reconoció: “Asumimos que evaluamos mal el contexto y dejamos expectativas insatisfechas”.

Sobre otro planteo emanado del congreso frenteamplista, en el sentido de reimpulsar la discusión sobre el impuesto al 1% más rico, Arim dijo que “es un tema que no debe estar en la agenda del Poder Ejecutivo de forma inmediata”, en tanto “ningún impuesto nuevo resuelve problemas inmediatos”. Pese a ello, consideró que se trata de “un elemento válido para discutir”, pero que “hay que observarlo en un contexto más general y ver cómo interactúa con otros tributos”.

Baja de la pobreza

Consultado sobre los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) que indican que hay una baja de la pobreza, Arim valoró que “es una excelente noticia” y que “hay elementos para pensar en una estrategia de combate a la pobreza”. En ese sentido, enfatizó que el crecimiento económico no es suficiente para salir de la pobreza y que “hay otros instrumentos de la política que están permitiendo mejores ingresos a los hogares más vulnerables”.

Arim apuntó que “hay políticas específicas que el gobierno desarrolló durante 2025, como el incremento del salario real de los trabajadores que tenían ingresos más deprimidos que se vinculan con esta baja”, así como “algunas transferencias que son parte de este efecto, por ejemplo, el Bono Crianza o las Becas Butiá”.

Por otra parte, en relación con el crecimiento económico, expresó que el proyecto de inversión de la empresa española Solaria –el más grande de la historia, según lo anunciado por el gobierno– “sin dudas va a ser parte de las cosas que puedan mover la aguja a partir de 2027”.