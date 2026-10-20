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Santiago Soto. (Archivo, enero de 2019). · Foto: Federico Gutiérrez

Santiago Soto. (Archivo, enero de 2019).

Foto: Federico Gutiérrez

Santiago Soto asumió como director de Política Económica del MEF

El nuevo jerarca, que se desempeñaba como asesor del ministro de Economía Gabriel Oddone, agradeció al gobierno por “la confianza y la oportunidad”.

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El economista Santiago Soto sustituyó a Bibiana Lanzilotta en la Dirección de Política Económica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), según informó el propio involucrado en su perfil de LinkedIn. Soto se desempeñaba como asesor del ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone.

En el último gobierno de Tabaré Vázquez, Soto fue director del Instituto Nacional de la Juventud (INJU) entre 2015 y 2017, y subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) desde 2017. En 2019 fue candidato a la secretaría general del Partido Socialista, partido al que renunció durante el período pasado por diferencias en relación al plebiscito de la seguridad social.

Soto agradeció al equipo del MEF y al gobierno “por la confianza y la oportunidad” y destacó a su antecesora en el cargo, Lanzilotta, quien ahora pasará a desempeñarse como asesora de Oddone. Dijo que es “una de las personas que más admira”, por “su calidad profesional” y “humana”, y resaltó que “continuará aportando su mirada y experiencia al MEF desde su nuevo rol como asesora”.

El nuevo director del MEF es licenciado en Ciencia Política y magíster en Economía por la Universidad de la República, y magíster en Políticas Públicas por la Universidad de Oxford.

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