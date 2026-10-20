Santiago Soto asumió como director de Política Económica del MEF

El nuevo jerarca, que se desempeñaba como asesor del ministro de Economía Gabriel Oddone, agradeció al gobierno por “la confianza y la oportunidad”.

El economista Santiago Soto sustituyó a Bibiana Lanzilotta en la Dirección de Política Económica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), según informó el propio involucrado en su perfil de LinkedIn. Soto se desempeñaba como asesor del ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone.

En el último gobierno de Tabaré Vázquez, Soto fue director del Instituto Nacional de la Juventud (INJU) entre 2015 y 2017, y subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) desde 2017. En 2019 fue candidato a la secretaría general del Partido Socialista, partido al que renunció durante el período pasado por diferencias en relación al plebiscito de la seguridad social.

Soto agradeció al equipo del MEF y al gobierno “por la confianza y la oportunidad” y destacó a su antecesora en el cargo, Lanzilotta, quien ahora pasará a desempeñarse como asesora de Oddone. Dijo que es “una de las personas que más admira”, por “su calidad profesional” y “humana”, y resaltó que “continuará aportando su mirada y experiencia al MEF desde su nuevo rol como asesora”.

El nuevo director del MEF es licenciado en Ciencia Política y magíster en Economía por la Universidad de la República, y magíster en Políticas Públicas por la Universidad de Oxford.