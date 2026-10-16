Tamara Paseyro sobre la crisis de vivienda en España: “Estamos lejos de esa situación”, pero “nos alerta y nos invita a pensar”

La titular del Ministerio de Vivienda dijo que los programas para facilitar el acceso a la vivienda a los sectores más vulnerables tienen que ver con esa “lucecita amarilla que está prendida” en España.

La ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Tamara Paseyro, conversó con Panorama informativo de la diaria Radio sobre las iniciativas impulsadas por la cartera para facilitar el acceso a la vivienda a jóvenes, hogares monoparentales y otras poblaciones vulnerables, así como a familias de clase media. Al respecto, indicó que programas como Abriendo Puertas Alquiler y Abriendo Puertas Primera Vivienda apuntan a atender las necesidades habitacionales existentes.

La ministra sostuvo que el costo del alquiler representa en promedio el 24% de los ingresos de los hogares uruguayos, una proporción que sube al 37% en los quintiles de menores ingresos, y que “a esto se suman las dificultades de los jóvenes para acceder a garantías, debido a su menor trayectoria laboral y sus ingresos”. “Abriendo Puertas Alquiler es justamente para generar más acceso y, sobre todo, permanencia”, señaló. En esa línea, afirmó que uno de los objetivos es que el alquiler también pueda constituir una alternativa habitacional estable. Asimismo, apuntó que “se suele pensar que el alquiler es una cosa insegura y la seguridad la podemos dar garantizando que la persona pueda permanecer”.

El programa topea los alquileres de viviendas públicas según la cantidad de dormitorios: ocho unidades reajustables (UR) para las de un dormitorio, diez para las de dos y 12 para las de tres. Estos valores funcionan como máximos y se ajustarán a las particularidades de cada departamento, tanto en relación con los ingresos de los hogares como con los precios de los alquileres. La propuesta también prevé subsidios para contribuir a sostener el pago en caso de ser necesario.

La segunda modalidad, Abriendo Puertas Primera Vivienda, está dirigida a hogares de ingresos medios que tienen dificultades para reunir el ahorro inicial necesario para comprar una propiedad.

En una primera etapa, las soluciones habitacionales que se ofrecerán son viviendas del sistema público. La ministra indicó que el objetivo es extender la iniciativa al mercado privado mediante subsidios de alquiler. Además, señaló que la cartera prevé construir 26 edificios durante el quinquenio, algunos de los cuales ya están en obra y podrán destinarse a distintos programas del ministerio.

Consultada sobre la recepción de este tipo de medidas en el sector privado, Paseyro señaló que “la presentación de estos programas fue bien recibida por la Cámara Inmobiliaria”. Además, apuntó: “Nosotros como Estado tenemos la responsabilidad de estar cerca de la gente y de generar políticas públicas que mejoren su calidad de vida”.

En cuanto a la crisis de vivienda en España, con el caso de Maricarmen como emblema de las dificultades de acceso y encarecimiento de los alquileres, Paseyro indicó que “estamos lejos de esa situación por ahora”, pero “nos invita a pensar y reflexionar”. También señaló que como ministerio están “generando vivienda pública, y eso apunta a una gestión preventiva para no llegar a esa situación”. En ese sentido, sostuvo que “estos programas apuntan a esa lucecita amarilla que está prendida allá en España”.

“63.000 soluciones habitacionales para el quinquenio”

Las nuevas iniciativas se enmarcan en el plan quinquenal del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, que tiene como meta llegar a “63.000 soluciones habitacionales, que van desde el mejoramiento de una vivienda hasta el trabajo en los barrios y el [impulso del] cooperativismo”.

Paseyro identificó tres áreas prioritarias para la gestión en las que se está trabajando: la atención de las situaciones de emergencia habitacional, el trabajo en asentamientos y las políticas destinadas a mejorar las condiciones de vida de los hogares más vulnerables.

En la primera línea se encuentran los convenios con otros organismos públicos para atender a poblaciones específicas. El ministerio trabaja con la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado (Dinali), el Instituto Nacional de las Mujeres y el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, entre otras instituciones.

En el caso de las personas que recuperan la libertad, el convenio con la Dinali prevé 50 soluciones habitacionales que “pueden consistir en una vivienda, un subsidio o una canasta de materiales para realizar mejoras o ampliaciones en el hogar al que vuelve la persona”.

Exoneración de IVA para cooperativas

Otro de los temas abordados fue la exoneración del impuesto al valor agregado (IVA) para la compra de materiales de construcción destinados a cooperativas de vivienda, aprobada en la Rendición de Cuentas. Al respecto, Paseyro sostuvo que el ministerio trabaja junto con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en la reglamentación de la medida y que “las definiciones pasarán por el MEF”. “Iremos por el camino que mejor mantenga la situación económica del país y del Fondo Nacional de Vivienda”, acotó.

En ese sentido, Paseyro resaltó que el ministerio trabaja en un convenio con la Intendencia de Montevideo para impulsar cooperativas con poblaciones específicas, como personas trans y en situación de calle.