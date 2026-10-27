Topolansky tras el triunfo de Lula en Brasil: “Mi meta es iniciar otro ciclo progresista”

La exvicepresidenta de la República dijo que está “muy preocupada” por la falta de acuerdo para designar un fiscal de Corte titular, en la medida en que “las encargaturas nunca son buenas”

La exvicepresidenta de la República Lucía Topolansky se expresó sobre la victoria electoral de Lula en Brasil y respecto de la proyección política del Frente Amplio de cara a las elecciones de 2029. En diálogo con Panorama informativo de la diaria Radio, señaló que el triunfo de Lula fue “infartante”, pero que “era posible”, de acuerdo con las proyecciones anteriores, y resaltó que el mandatario brasileño es “un ejemplo de militancia” que “no bajó un minuto los brazos” a lo largo de su trayectoria.

Topolansky valoró la amistad que la une con el presidente reelecto y recordó especialmente el vínculo que mantenía con su esposo, el expresidente José Mujica. Al respecto, dijo que ellos habían desarrollado desde hace “mucho tiempo” una amistad que “se fue afianzando”. En ese sentido, recordó que ambos “tenían planes” a futuro que quedaron truncados con la muerte de Mujica, en mayo de 2025, y que hasta ese entonces “discutían mucho” sobre “la integración latinoamericana”.

La exvicepresidenta afirmó que la victoria de Lula es “una gran noticia” para América Latina y el mundo, y que se trata de una “voz de sensatez y esperanza” en medio de esa “especie de caos” global. Sobre el impacto concreto que tiene en Uruguay, valoró que “es una tranquilidad” tener un mandatario en la región con el que poder “conversar” con mayor libertad.

En relación con los aprendizajes que deja la campaña electoral de Lula en el Frente Amplio, Topolansky afirmó que hay influencias de “realidades nuevas”, por ejemplo, “del mundo de lo tecnológico”, que deben tomarse “con mucha seriedad”. Apuntó que la mayor enseñanza parte desde el punto de vista del “compromiso” y que, por más “adversa” que sea la lucha, “jamás” hay que abandonarla.

Por otra parte, se refirió a su lugar actual dentro del sistema político y dijo que la próxima campaña la va a encontrar “ayudando en lo que pueda”, y afirmó: “Mi meta es iniciar otro ciclo progresista”. Topolansky enfatizó en este punto en que “hay políticas que no se pueden desarrollar en cinco años” y que llevan “un proceso”. Asimismo, apuntó que actualmente se encuentra en la etapa final de construcción en su chacra de Rincón del Cerro un espacio pensado junto con otros compañeros de militancia para tener un “lugar de formación política” que sirva para “discutir” y “formar compañeros”.

2029, Lacalle Pou y Alejandro Sánchez

De cara al escenario electoral de 2029, Topolansky destacó algunas cuestiones que recogió del VIII Congreso del Frente Amplio, y dijo que la fuerza política tiene una “ventaja” que mostró durante el congreso y es “la enorme cantidad de dirigentes” de distintos lugares del país con los que “se tiene tiempo” para trabajar, y afirmó que considera que se va a “encontrar ahí” a un “candidato o candidata” que “haga punta” para las próximas elecciones.

Sobre el rol del actual secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y la posibilidad de ser candidato del Frente Amplio en las elecciones de 2029, indicó que es un compañero “joven y capaz”, pero que se verá en un análisis futuro “si es el mejor o no”, puesto que, “por suerte”, no es “el único que está” en la mira como posible candidato.

A su vez, se refirió al panorama en el resto de los partidos políticos de la oposición y señaló que el expresidente Luis Lacalle Pou –señalado como eventual candidato del Partido Nacional para 2029– no es “líder”, sino un “dirigente”. Topolansky consideró que “un líder no se esconde” de la forma en la que, considera, se está “escondiendo” el exmandatario del Partido Nacional, y que los líderes están “en la cancha”, en “la primavera y en la tormenta”.

Consultada sobre su posición en relación con la ausencia de un fiscal titular en la Fiscalía de Corte, dijo que está “muy preocupada” por el tema en la medida en que “las encargaturas nunca son buenas”. Asimismo, Topolansky indicó que “una responsabilidad tan importante como la Fiscalía tiene que tener el respaldo de una votación” en el Parlamento.

Por otro lado, sobre la discusión relativa a los allanamientos nocturnos impulsada nuevamente por la oposición, afirmó que no cree que “cambien demasiado la lucha contra el narcotráfico” y que “hay que escuchar” lo que dicen “los jueces, los fiscales y la Policía”, que “tienen sus dudas”. Además, apuntó: “No hay varitas mágicas para esas realidades”.