Uruguay fue electo por cuarta vez como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU

Cancillería subrayó que es un “reconocimiento de la comunidad internacional al firme compromiso” del país “con la promoción y protección de los DDHH y las libertades fundamentales”

El Ministerio de Relaciones Exteriores comunicó que este martes Uruguay fue electo, por cuarta vez, como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas para el período 2027-2029, con 165 apoyos. En la votación, que tuvo lugar en la Asamblea General de la ONU, en Nueva York, por América Latina y el Caribe también fueron electos Brasil y República Dominicana.

“Uruguay fue miembro fundador del consejo en 2006, integró dicho órgano hasta 2012, ejerciendo su presidencia durante el período 2011-2012, y fue nuevamente electo para el período 2019-2021. Esta trayectoria da cuenta del compromiso histórico de Uruguay con los derechos humanos y con el fortalecimiento del sistema multilateral”, subraya el comunicado de cancillería.

Además, desde el ministerio se sostiene que esta nueva elección constituye un “reconocimiento de la comunidad internacional al firme compromiso de Uruguay con la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales, sustentado en el diálogo franco y constructivo, la cooperación y la prevención, y en la convicción irrenunciable de que la dignidad humana y los derechos fundamentales no son negociables”.

Cancillería destaca que “en un contexto internacional marcado por crecientes desafíos, Uruguay reafirma su compromiso con el multilateralismo, la universalidad, indivisibilidad e interdependencia de todos los derechos humanos, así como con el respeto irrestricto al Derecho Internacional de los derechos humanos y el cumplimiento de las obligaciones internacionales de los estados”.

“Sobre la base de estos principios, Uruguay asumirá su nuevo mandato con el compromiso de contribuir activamente al fortalecimiento institucional y a la eficacia del consejo, mediante una participación constructiva, independiente y consecuente, orientada a elevar los estándares internacionales de protección de todos los derechos humanos y fortalecer sus mecanismos de acción”, finaliza el comunicado.