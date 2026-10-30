UTE inauguró el Anillo Norte en Cerro Largo, con 564 kilómetros de líneas de extra alta tensión que conectan norte y sur del país

La presidenta de UTE, Andrea Cabrera, participó en la inauguración del Anillo Norte, este viernes en la ciudad de Melo, Cerro Largo, y calificó la obra como una infraestructura “única en el país”. “Estamos poniéndole el moño a una obra que se empezó a pensar hace diez años”, destacó. La obra implicó la extensión de 564 kilómetros de líneas de extra alta tensión, que completaron la conexión eléctrica entre el norte y el sur del país.

Según explicó Cabrera, la obra permitirá fortalecer el sistema eléctrico al igual que brindar garantías en el “suministro” y la “robustez” de las conexiones. Dijo que se trata de una infraestructura de carácter internacional, ya que posibilita el “tránsito de energía” de “Brasil hasta Argentina”, y alcanza la capacidad “máxima” de la conversora de Melo.

El proyecto transformó la red de 500 kilovoltios de un “esquema radial” a un “esquema de anillo”, que aumenta la confiabilidad de la red de transmisión e incorpora mayor cantidad de energía renovable, principalmente al norte del país.

El monto de la inversión es de 318 millones de dólares, además de la ampliación de la subestación Salto Grande, que costó 14 millones de dólares, financiados directamente por UTE.

Cabrera afirmó que se trata de la unión de los “dos puntos” de “interconexión” energética y expresó que “cuando hablamos de integración energética” este es un ejemplo. Indicó que, a lo largo de este año, ya ha sucedido “en más de una instancia” que Argentina demanda energía y “pide” dejar traer desde Brasil, por lo que esto permite transportar mayor capacidad energética a Argentina.

Por otra parte, la titular de UTE se refirió a la construcción del Parque Solar Fotovoltaico Melo, que será “la planta solar más grande” del país. Asimismo, valoró que se instale en Melo, ya que la ciudad está “demandante” de “fuerza de trabajo”, y apuntó que con este parque Uruguay se convierte en “pionero” en materia energética de la mano de una empresa estatal como UTE, que derrama “servicios” y “mejora” la infraestructura para la población.