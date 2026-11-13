19% de la población aprueba la gestión del gobierno y 52% la desaprueba, según Opción

La desaprobación del gobierno disminuyó cinco puntos porcentuales con respecto a la última encuesta de la consultora, aunque los niveles de aprobación permanecen incambiados.

La encuestadora Opción Consultores divulgó este viernes los últimos resultados de su encuesta de aprobación de la gestión del gobierno. Las cifras, correspondientes al último trimestre del año, muestran que la administración de Yamandú Orsi logró amortiguar la caída en la valoración de la población, aunque la desaprobación sigue siendo la opinión mayoritaria.

El reporte de la consultora recoge que dicha respuesta supera con creces a la aprobación, dado que 26% de las personas encuestadas calificaron la conducción del gobierno como “mala” o “muy mala” –la cifra es la misma en ambos casos– frente a un 16% que la considera como “buena” y 3% como “muy buena”. Los resultados implican una caída de cinco puntos porcentuales en los niveles de rechazo, que no se trasladaron hacia la aprobación, sino a la respuesta “ni buena ni mala”, que creció por cuatro puntos y alcanzó el 26%. Además, 1% dijo no saber al respecto u optó por no responder.

De acuerdo con la encuestadora, los resultados implican “un cambio respecto de la trayectoria que había caracterizado a la imagen del gobierno desde sus primeros meses de gestión”, dado el crecimiento ininterrumpido de la desaprobación desde entonces, por lo que constituye “una señal favorable”. De todas maneras, advierte que “la estructura de la aprobación gubernamental sigue siendo claramente deficitaria y la más adversa de los cuatro gobiernos frenteamplistas transcurridos hasta ahora”.

La encuesta también desagrega los resultados en función del partido al que las personas encuestadas votaron en la primera ronda de las últimas elecciones nacionales. En ese sentido, el gobierno observa la mayor cantidad de adhesiones entre el electorado oficialista, con 42% de aprobación y 23% de desaprobación. Los resultados implican una mejora de tres puntos y una caída de cinco en los niveles de valoración positiva y negativa, respectivamente, si bien el informe advierte que “la erosión del respaldo oficialista sigue siendo significativa”.

Por su parte, y entre quienes votaron a los partidos que integran la Coalición Republicana (CR), el panorama es radicalmente diferente, con un 81% de desaprobación y solo 2% de aprobación. El grado de desaprobación también es mayor entre quienes votaron a otros partidos, aunque en menor medida: 49%, frente a 10% de aprobación.

En el informe se destaca que los números responden a “tendencias diferentes entre los dos grandes electorados”. Según señala, aunque hubo “una moderación reciente de los juicios negativos” entre quienes votaron al FA, entre el electorado de la CR “prevalece un escenario de desaprobación muy elevada y prácticamente generalizada”. También recuerda que “la aprobación gubernamental es minoritaria en ambos segmentos, aunque con magnitudes”.

73% desaprueba la gestión de la seguridad pública y 50% el manejo de la economía

Asimismo, los encuestados también emitieron valoraciones sobre las diferentes áreas en las que se desempeña la actual administración. En esa línea, la gestión de la seguridad pública recogió los mayores niveles de insatisfacción: mientras que 73% la perciben como “mala” o “muy mala” —un número que está 21 puntos por encima de las valoraciones en general—, sólo 12% la ven como “buena” o “muy buena”. Sumado a eso, 15% expresaron opiniones indiferentes.

En materia económica, por su parte, la desaprobación está dos puntos por debajo del resultado general, con 50% de opiniones negativas. Empero, esto no llevó a un crecimiento de las valoraciones positivas, que acumularon 17%, sino de las indiferentes, que constituyeron el 33% de las respuestas.

Casi la mitad de los uruguayos tiene una imagen negativa de Yamandú Orsi

También se le consultó a los encuestados sobre el desempeño de Yamandú Orsi como presidente de la República. En ese caso, si bien los niveles de desaprobación bajaron un punto, casi la mitad de la población –49%– desaprueba su desempeño. Simultáneamente, el crecimiento cayó dos puntos, de 22% a 20%, y las posiciones neutras crecieron tres, de 28% a 31%.

Respecto a cómo lo perciben los votantes de oficialismo y oposición, el reporte de Opción consigna una serie de “diferencias muy relevantes”, ya que mientras que 43% del electorado del Frente Amplio aprueba su desempeño, solo 4% de quienes votaron a la CR lo hacen, cifra que asciende a 10% entre los adherentes a los demás partidos. Similar diferencia se observa en el caso de la desaprobación, que es de 21%, 73% y 52% respectivamente.

“Aunque el presidente conserva un posicionamiento algo más favorable que el gobierno en su conjunto, especialmente entre los electores opositores, ambas evaluaciones presentan actualmente un perfil muy similar y predominantemente desfavorable”, evalúa el informe.