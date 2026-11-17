En filas blancas hay quienes critican que algunos dirigentes “no se pueden sacar el traje de gobernante” y “siguen con el chip” de cuando eran jerarcas del Poder Ejecutivo, cuando deberían pensar en lo que ofrecerán en 2029.

En el Partido Nacional (PN) hay una frase que sus dirigentes suelen repetir como un mantra: que es un partido “de hombres libres”. Por eso, a veces en la interna se tienen visiones encontradas sobre el rumbo que están tomando como oposición. Un dirigente blanco dijo a la diaria que en este momento hay dos visiones dentro del partido: algunos blancos “no se pueden sacar el traje de gobernante” y todavía “siguen con el chip” de cuando eran jerarcas del Poder Ejecutivo.

La fuente puso como ejemplo de esos dos enfoques al senador Javier García, líder de Alianza País, que es uno de los que siguen con el discurso de “nuestro gobierno”, mientras que el también senador Martín Lema “ya cambió el chip hace rato”. “Ya está la defensa de nuestro gobierno. En dos años tenés que olvidarte un poco; son otros tiempos y otras circunstancias, hay que pensar en lo que vamos a ofrecer para adelante”, señaló la fuente. Agregó que la etapa “poselectoral se hizo muy larga”, en particular en el PN, por la elección del directorio y también por el proceso de “la famosa autocrítica” ante la derrota de 2024.

La fuente señaló que en el PN hay “dos bandos muy claros”: por un lado, los que son “triunfalistas” y piensan que el expresidente Luis Lacalle Pou ya tiene “ganada” la elección de 2029; por otro lado, los que dicen “ojo, que no hay nada ganado”. “Los que están con el síndrome poselectoral están como que fuimos los mejores del mundo y la gente se equivocó. Y después hay otros que entendemos que gobernamos bien, pero cometimos muchos errores y hay cosas que no las hicimos o no salieron de la mejor manera”, finalizó la fuente.

Por su parte, el diputado del PN Juan Martín Rodríguez, del Herrerismo, dijo a la diaria que en realidad esas dos visiones representan “un dilema de falsa oposición”, porque, en todo caso, se deben encarar las dos posturas, es decir, “defender lo hecho por el gobierno anterior, pero con una responsabilidad de mirar para adelante”. A su modo de ver, “ninguna de las dos va en detrimento de la otra”, sino que “son complementarias”.

Para Rodríguez, “el que anda con el espejo retrovisor es el Frente Amplio”, porque “lo único que hace es mirar para atrás”. “Básicamente, desde que comenzó el gobierno ha tenido una actitud totalmente revisionista de lo que fue el gobierno de Lacalle Pou”, afirmó, y puso como ejemplos el proyecto Neptuno y las patrullas oceánicas. En ese marco, Rodríguez consideró que los dirigentes blancos que tuvieron responsabilidades en el Poder Ejecutivo tal vez sienten “un mayor apego a defender su función”, algo que le parece legítimo.

Con respecto al triunfalismo, Rodríguez coincidió en que “es un gran error creer que la próxima elección ya está ganada”, aun teniendo en cuenta que Lacalle Pou es “el mayor activo que tiene el sistema político en Uruguay”. “No se puede vender la piel del oso antes de cazarlo”, subrayó.

“Hay ansiedad porque nos gustaría que esté en el día a día con nosotros, pero también es un tema –por lo menos para los dirigentes políticos– de maduración, de ser conscientes de que tampoco podemos estar permanentemente ‘ah, Lacalle Pou; ah, Lacalle Pou; ah, Lacalle Pou’”, señaló, y sostuvo que se debe ir “despacito y por las piedras”.

Rodríguez subrayó que la gente, en el caso de los que tienen cargos electivos, los eligió para algo, por lo que deben “cumplir con esa responsabilidad”; además, dijo que Lacalle Pou no les ha transmitido que haya cambiado su postura de seguir “por fuera del día a día político partidario”.

En tanto, el senador Sergio Botana dijo a la diaria que deben existir las dos posturas y que “por supuesto que hay que defender al gobierno anterior en lo que hizo bien, que fue mucho”. Pero también deben pensar para adelante, porque, además, “es el mismo” el que gobernó en el período pasado y el que será candidato en 2029, con referencia a Lacalle Pou.

Por último, el senador Sebastián da Silva, uno de los más activos públicamente a la hora de hacer oposición por parte del PN, dijo a la diaria que va más de un año y medio de la nueva administración, por lo tanto, “la realidad ahora está marcada por los aciertos y muchos desaciertos del gobierno de [Yamandú] Orsi”, aunque “la defensa de los logros del Partido Nacional siempre está”.

“El mundo se mueve y hay que actuar sobre la realidad, que es lo que le está faltando a Orsi. Nuestro gobierno está evaluado. Lo que hay que hacer es ir imaginando un país para 2029 y, después, resistir algunas cosas y proponer otras, mientras transcurre lentamente este gobierno. Es una letanía en la que no pasan más los días”, finalizó.