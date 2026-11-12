Fucvam y Fecovi criticaron las declaraciones de Legnani sobre las cooperativas y los barrios privados

El intendente de Canelones afirmó que “no hay ninguna diferencia entre un barrio privado y una cooperativa, en el sentido de que uno va a una cooperativa y también están encerradas”.

La Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (Fucvam), por un lado, y la Federación de Cooperativas de Vivienda de Usuarios por Ahorro Previo (Fecovi), por otro, cuestionaron en sendos comunicados las recientes expresiones del intendente de Canelones, Francisco Legnani, sobre las cooperativas y los barrios privados.

En declaraciones al periodista Leonardo Sarro, el intendente señaló que en el departamento viven actualmente unas 4.500 personas en barrios privados, “en dos municipios donde habitan 128.000 personas”. Agregó que en los barrios privados trabajan alrededor de 3.000 personas.

Legnani, quien antes de asumir como jefe departamental fue secretario general de la comuna, dijo que se han autorizado “tres barrios privados en los últimos diez años”. En total hay nueve barrios privados en Canelones. “La mayoría cuenta con autorización de 1999, por más que su desarrollo fue en 2008”, apuntó.

Dicho esto, Legnani manifestó: “Hay que preguntarse por qué la gente busca ese tipo de barrios. Hoy por hoy, no hay ninguna diferencia entre un barrio privado y una cooperativa, en el sentido de que uno va a una cooperativa y también están encerradas, y si no se anuncia y no dice a qué vivienda va, no ingresa. Bueno, en el caso de los barrios [privados] pasa exactamente lo mismo”.

El intendente mencionó que en Uruguay los barrios privados no son como “los que podemos encontrar en Argentina o en Europa, donde desarrollan toda su vida ahí adentro”, ya que “no hay centros educativos” ni centros comerciales.

“No formamos parte del 1% de la población más rica”

En un comunicado, Fucvam expresó su “total rechazo” a los dichos “desafortunados” de Legnani, los cuales, según la organización, reflejan un “absoluto desconocimiento de lo que es el movimiento cooperativo a nivel nacional”.

Fucvam señaló que el sistema cooperativo es la “única alternativa” que han encontrado “más de 30.000 familias para acceder a una vivienda digna”. “No formamos parte del 1% de la población más rica, que en su mayoría vive en esos barrios privados por elección y porque pueden pagarlos, aislándose de la comunidad intencionalmente, encerrándose y generando dinámicas endogámicas que no hacen más que acentuar la fractura y la segmentación social”, se señala en la declaración.

Para Fucvam, “comparar a las cooperativas con estos barrios exclusivos denota por lo menos un desconocimiento de la problemática con la que conviven diariamente muchas cooperativas, construidas en su mayoría en barrios periféricos y en zonas donde seguramente no son elegidas por la élite más rica”.

En cuanto al tema de la seguridad al que hizo referencia Legnani, Fucvam señaló que “las cooperativas adoptan los cerramientos en respuesta a una problemática social instalada en nuestra comunidad y como último recurso”, y puntualizó que “no son todas las cooperativas las que adoptan esta medida”.

Fucvam reafirmó su compromiso con “la construcción de un Uruguay más justo y menos desigual, con las mismas oportunidades para todos y todas”, y “sin privilegios que vienen desde la cuna, y que los trabajadores y trabajadoras no tenemos”.

Por su parte, Fecovi sostuvo en otro comunicado que “las cooperativas de vivienda y los barrios privados responden a proyectos de sociedad diferentes” y que “tienen finalidades, formas de propiedad y modos de construir ciudad sustancialmente distintos”.

Con relación al asunto de la seguridad, Fecovi señaló que “algunas cooperativas han adoptado cerramientos ante problemas de seguridad”, algo que merece ser considerado “en su contexto” y que podría discutirse “desde la perspectiva de la integración urbana”. “Sin embargo, una medida de protección no transforma a una cooperativa en un barrio privado ni permite equiparar sus proyectos sociales”, se afirma en la declaración.

“Las cooperativas de vivienda son organizaciones democráticas que hacen efectivo un derecho y construyen comunidad. Reivindicar su identidad implica defender la propiedad colectiva, el valor de uso de la vivienda y del suelo, y una ciudad donde todas las personas tengan posibilidades de habitar con dignidad”, subrayó Fecovi.

Legnani: “Que buscan encerrarse, es así”

En diálogo con la diaria, Legnani dijo que se trató de “una aseveración que yo hago exclusivamente preguntándome: hay que ver por qué la gente busca encerrarse”. “La referencia es exclusivamente a por qué buscan de alguna manera contrarrestar un tema latente que está en toda la sociedad, que es la inseguridad”, recalcó. Y añadió: “Que buscan encerrarse por una cuestión de inseguridad, buscan uno y buscan otro, es así”. Por otra parte, el intendente de Canelones remarcó que hace 20 años que mantiene contacto con Fucvam. Apuntó que hace solo un mes tuvo una reunión con la organización en la que se trazó una hoja de ruta “para trabajar para adelante”.