Nacionalistas denunciaron que “el 30% de los contenedores” de la capital “están desbordados” y pidieron la intervención del Ministerio de Salud Pública.

Legisladores nacionales y departamentales del Partido Nacional cuestionaron este martes la situación de recolección de residuos en la capital del país. En rueda de prensa, el excandidato a la Intendencia de Montevideo (IM) por ese partido, Martín Lema, afirmó que “la situación es caótica” y que “hay barrios de Montevideo completamente desbordados por la basura”.

Lema señaló que en todo 2023 hubo más de medio millón de reclamos de los vecinos por problemas de basura, mientras que este año, en solo tres meses, se superó esa cifra de quejas. Más tarde, en la Cámara de Diputados, el legislador nacionalista José Luis Satdjian aseguró que, según los propios datos de la IM, el 38% de estos reclamos quedaron sin respuesta.

Tanto Lema como Satdjian afirmaron que hay barrios de Montevideo donde hace más de seis días no pasa el camión recolector a levantar la basura. “Acá está fallando el modelo de gestión. Seguimos con las excusas permanentes, seguimos con más anuncios, pero sigue sin resolverse el problema”, cuestionó el excandidato nacionalista.

Satdjian, exsubsecretario de Salud Pública, afirmó que se está ante un “riesgo sanitario”. Advirtió que los basurales “suponen un riesgo de enfermedades para la población” y exigió la intervención del Ministerio de Salud Pública, porque, según dijo, tiene “herramientas” para hacerlo. “Que se recoja la basura no es un lujo, no es por estética, es por prevención sanitaria”, reclamó.

El diputado nacionalista afirmó que la situación “es peor en los barrios más vulnerables, en las zonas más alejadas de la costa”, “donde están quienes más necesitan”. “Es ahí donde la intendencia los abandona”, cuestionó. Agregó que están “cansados de las excusas” y que “el verdadero problema es la inoperancia de la IM”.

Lema dijo que no ve que el intendente de Montevideo, Mario Bergara, esté asumiendo un rol “proactivo” en esta situación y volvió a reclamar la tercerización de los servicios de recolección de residuos, algo que fue descartado este mismo martes por Bergara. De todos modos, el intendente aclaró que esto no quiere decir descartar la utilización de servicios privados “de manera puntual” en un marco “de emergencia”.

Bergara: “No acompañamos esa visión de que la basura está fuera de control”

Tanto el intendente de Montevideo como el director de Desarrollo Ambiental de la IM, Leonardo Herou, se refirieron este martes a la situación y a las críticas de la oposición. Bergara dijo que está “preocupado” por el tema porque “es la principal preocupación de los montevideanos”, pero sentenció que no comparte “esa visión de que la basura está fuera de control y cosas por el estilo” planteada por la oposición. “Acá hay una intencionalidad de tremendismo que me parece no se corresponde con la realidad. Hay muchas cosas para mejorar, pero nuestra respuesta es seguir trabajando en el plan que presentamos”, remarcó.

Herou, en tanto, compareció en la tarde a la Comisión de Medio Ambiente de la Junta Departamental de Montevideo, y en rueda de prensa aseguró que “Montevideo está en pleno proceso de transformación que no se va a detener”, en referencia al proceso de sustitución de contenedores en la vía pública.

De todos modos, reconoció que “hoy tenemos un problema” que “afecta básicamente la recolección de contenedores”, y agregó que “en zonas bastante amplias” hay “contenedores llenos o desbordados”. Aseguró que la IM trabaja en “involucrar y dialogar” con los trabajadores porque “precisamos normalizar esta situación lo antes posible”. Dijo que también se están “desplegando muchos recursos: camiones recolectores, cuadrillas, máquinas, camiones abiertos” para intentar solucionar la situación.

Herou dijo que lo sucedido tiene que ver “con algunas definiciones de los trabajadores, la presión sobre la flota”, y que espera “salir lo antes posible” de “esta crisis”.

El edil nacionalista que convocó a Herou a la Junta, Rafael Seijas, dijo a la prensa que no quedó conforme con las explicaciones del director de la comuna. Aseguró que el “30% de los contenedores de Montevideo están desbordados” y que Herou “no tenía claro” qué es lo que incidió para que se llegara a esta situación. “Y tampoco tiene claro qué es lo peor, cuándo vamos a salir de esto”, cuestionó.