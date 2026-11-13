Juan Cristina sobre el legado de Moratorio: “La mejor manera de honrar a Gonzalo es seguir trabajando” por la ciencia

El presidente de la Academia Nacional de Ciencias destacó la capacidad del científico en acercar la ciencia a la sociedad, así su liderazgo y calidad humana.

El presidente de la Academia Nacional de Ciencias, Juan Cristina, repasó el trabajo actual de la institución y sus aportes al anteproyecto de ley que propone regulaciones en ciencia, tecnología e innovación, que está en manos del Poder Ejecutivo, y resaltó el legado del virólogo Gonzalo Moratorio, su calidad humana y el trabajo compartido durante la pandemia, cuando Moratorio impulsó la elaboración de kits de diagnóstico. En diálogo con Panorama informativo de la diaria Radio, Cristina –también virólogo y docente de Moratorio– destacó que el recientemente fallecido científico logró la “apropiación social” de la ciencia por parte de la gente.

“Era una persona muy especial, un alma muy grande”, expresó Cristina, quien recordó que Moratorio llegó muy joven a su laboratorio y lo eligió para su ingreso porque tenía “cualidades personales” que se destacaban en él, como por ejemplo “su enorme capacidad de liderazgo”. En ese sentido, contó que cuando Moratorio le planteó que iba a “ingresar al laboratorio” para llevar adelante el trabajo de elaboración de los kits de diagnóstico durante la pandemia, no dudó en respaldarlo. “Cuando Gonzalo me dijo ‘nos vamos a meter en el laboratorio’ [junto con Pilar Moreno], le dije: ‘Dale para adelante’”. “Le tenía confianza plena, y finalmente lo logró”, recordó.

El titular de la ANC rememoró además que “compartió la vida” con Moratorio, más allá de su trabajo juntos, y sostuvo: “Me siento muy afortunado porque Gonzalo haya pasado por mi vida”.

Para Cristina, una de las expresiones más importantes del legado de Moratorio es el interés y el acercamiento hacia la ciencia que despertó en las nuevas generaciones, por lo que destacó que “hay una cantidad de gente joven excelente estudiando virología”, y reparó en la importancia del financiamiento de la ciencia para que los jóvenes puedan desarrollar sus capacidades. “El futuro va a estar en las ideas que salgan de la cabeza de la gente joven”, apuntó.

A su vez, señaló que “la mejor manera de honrar a Gonzalo es seguir trabajando” por la ciencia, en tanto como país pequeño “debemos darnos cuenta de que generar un desarrollo humano es fundamental para el crecimiento productivo a nivel nacional”.

El trabajo actual de la Academia

Por otro lado, se refirió al trabajo de la Academia Nacional de Ciencias y a los desafíos a nivel nacional en materia de investigación, tecnología e innovación.

La institución, creada por ley y votada por unanimidad en el Parlamento, tiene entre sus cometidos asesorar a los poderes públicos en asuntos científicos y tecnológicos. Actualmente, uno de los temas prioritarios es contribuir a la elaboración de una nueva ley que regule la ciencia, la tecnología y la innovación, lo que, argumentó Cristina, permitiría tener “un marco de referencia y una política nacional de Estado” sobre ciencia que exista “independientemente de qué partidos se suceden en el poder”.

La iniciativa se encuentra en etapa de anteproyecto y a su vez la Academia trabaja en coordinación con el programa Uruguay Innova, impulsado desde el gobierno para asesorar a las comisiones parlamentarias en la discusión en pos de la nueva ley.

Cristina remarcó la importancia de este trabajo frente a lo que advirtió como “una cultura anticiencia” que se está instalando a nivel internacional, que le preocupa en tanto “se relativizan los conocimientos científicos” y eso abre la puerta a retrocesos en políticas públicas basadas en evidencia.

Como ejemplo de lo anterior, mencionó con preocupación que en nuestro país aún hay quienes desconfían de vacunas que tienen “50 años” de probada eficiencia y seguridad, y eligen no vacunar a sus hijos.