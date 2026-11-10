“La historia más reciente lo reconoce y lo aplaude”: Asamblea General homenajeó a Jorge Batlle a diez años de su fallecimiento

Los legisladores repasaron algunos hitos de la vida política del expresidente y destacaron su “ética de la responsabilidad”, “su capacidad de visión de futuro” y “su contribución a la vida democrática del país”.

El 24 de octubre se cumplieron diez años del fallecimiento del expresidente de la República Jorge Batlle (2000-2005). Este martes, la Asamblea General le rindió homenaje al último presidente colorado, en presencia de su viuda, Mercedes Menafra de Batlle, sus hijos y nietos, el expresidente Julio María Sanguinetti y quien fuera vicepresidente durante su mandato, Luis Hierro López.

El diputado del Partido Colorado (PC) Gabriel Gurméndez, impulsor del homenaje, abrió la sesión y repasó distintos hechos de la trayectoria política de Batlle, desde su primera legislatura como diputado (1959-1967) hasta su llegada a la Presidencia en su quinta campaña electoral. “Él estaba obsesionado por el porvenir y así construía; en el medio de la dictadura, cuando había esa oscuridad, imaginaba caminos y cosas del Uruguay del futuro”, destacó Gurméndez. Tras recordar un encuentro con Batlle durante su juventud, a mediados de la década de 1980, evocó también su llamado a las nuevas generaciones a “actuar y a desafiar”.

Luego de la muerte de su padre, el expresidente Luis Batlle Berres, “en vez de quedarse en la comodidad de un prestigio heredado y un camino seguro, desafía, busca el liderazgo de la lista 15 y va por un rumbo propio, haciendo un gran viraje”, subrayó Gurméndez. En ese contexto, Batlle fue uno de los redactores de la reforma constitucional de 1966, que puso fin al sistema de gobierno colegiado del Consejo Nacional de Gobierno. Con esa reforma trató “de darle al Poder Ejecutivo la capacidad para poder enfrentar también aquellas perturbaciones que sentía que se venían en lo económico y en lo político”, señaló el diputado.

Al mismo tiempo, comenzó a “tratar de cambiar la forma de pensar la economía de su partido y llevó la discusión al país, para tratar de convencer de que la única manera de volver a la prosperidad de los uruguayos era con más libertad económica, sin dirigismo y abriéndonos gradualmente al mundo”. Se presentó por primera vez a las elecciones en 1966, cuando fue derrotado por la fórmula integrada por Óscar Gestido y Jorge Pacheco Areco. En 1971 volvió a intentarlo y en 1972 fue detenido por los militares.

“Los militares lo habían perseguido, lo habían proscripto y lo habían calumniado; lo habían querido transformar en el símbolo de una clase política que denostaban y lo querían apartar”, subrayó Gurméndez. En 1985 fue electo senador y le tomó juramento a Sanguinetti; 15 años después, “de vuelta en esta misma sala, le tocó finalmente, con el apoyo de las mayorías, llegar a tomar su propio juramento”, señaló el diputado. “Allí dijo que la libertad en este país se defiende desde la política y con la política. Y parecía saber lo que iba a venir, porque, todos sabemos, le tocó enfrentar la hecatombe financiera más importante que tuvo la historia del país, que cruzó del Río de la Plata y colapsó dos bancos con una corrida imponente”, puntualizó Gurméndez sobre la crisis de 2002.

“Un hombre que pensaba lo que decía y decía lo que pensaba”

El senador nacionalista Sebastián da Silva, el único legislador en ejercicio que vivió la crisis en el Parlamento, recordó el brote de aftosa, así como “la más violenta corrida financiera que se registre en la historia financiera contemporánea”, el “Uruguay con el 20% de desempleo” y los tres ajustes fiscales implementados. “Con Jorge Batlle compartimos la pelea por no caer en el default y honrar las obligaciones uruguayas hasta el último de los días, pese a agoreros que, un día sí y otro también, nos decían –de adentro de Uruguay y de afuera, el Fondo Monetario Internacional– qué era lo que teníamos que hacer”, apuntó Da Silva, quien reconoció ser un “orgulloso seguidor de Jorge Batlle”. “Alguien que, cuando yo tenía 26 años, me enseñó lo que es tener entereza, coraje, ir para adelante y darlo todo por la república y entregarle a su sucesor un país que, después de todo lo que pasó, lo dejó marchando y andando”, sostuvo.

El diputado colorado Conrado Rodríguez resaltó que el gobierno de Batlle “impulsó varias reformas y varios proyectos”. Entre ellos, mencionó la instalación de la finlandesa Botnia, la concesión de la playa de contenedores del puerto de Montevideo, “para poder modernizarlo”, y la “construcción de una nueva terminal aérea para Uruguay, que hoy es símbolo de nuestro país”. Rodríguez, al igual que otros legisladores colorados, reclamó que, a diez años de su muerte y con la “madurez que da la perspectiva del tiempo, sería muy bueno que la terminal de pasajeros del Aeropuerto Internacional de Carrasco llevara el nombre del presidente Jorge Batlle Ibáñez”.

“¿Quién hubiera pensado allá por la salida del gobierno del doctor Batlle, en 2004, que hoy iba a estar la Asamblea General reunida homenajeándolo?”, apuntó el senador blanco Javier García. El legislador destacó la “ética de la responsabilidad” de Batlle, que “es lo que hace que quienes más lo criticaron en ese momento hoy estén aplaudiendo su memoria”. “Al presidente Batlle no hay que absolverlo de nada porque nada hizo mal; en el caso del presidente Batlle, la historia, y la historia más reciente, lo reconocerá, lo reconoce y lo aplaude”, afirmó García.

El diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez reconoció la “honestidad intachable” de Batlle. “Era un hombre que pensaba lo que decía y decía lo que pensaba”, señaló. Asimismo, valoró “su capacidad de visión de futuro”, particularmente sobre la política nacional. En ese sentido, apuntó que, “probablemente, sobre fines del siglo pasado, el doctor Jorge Batlle fue el primer coalicionista”, cuando, en San José, “fue de los que insistieron para que, a nivel departamental, por ahora –como le gustaba decir a él–, se diera esa mancomunión de los que teníamos pensamiento similar”.

“Para quienes somos los colorados del siglo XXI, que quizá no hemos visto el partido en un momento de apogeo, Jorge Batlle ha sido un gran puntal”, afirmó el senador y secretario general del PC, Andrés Ojeda. Resaltó su enseñanza de que “la perseverancia es la clave del éxito”. El diputado colorado Felipe Schipani sostuvo, por su parte, que Batlle se preparó “toda su vida para ser presidente y le tocó serlo cuando miles de familias sentían que el mundo se les venía abajo”. En ese contexto, afirmó, “fue un capitán de tormentas”. “Hoy recordamos a Jorge Batlle con gratitud por haberse quedado firme cuando todo temblaba, por haber asumido el costo de hacer lo que creía necesario para salvar a Uruguay”, señaló.

“Un homenaje verdadero a un adversario político de fuste”

Desde el Frente Amplio (FA), el diputado Pablo Inthamoussu señaló que participar en el homenaje “desde nuestras convicciones de izquierda” implica “abordarlo con la misma frontalidad con la que él se manejaba en la vida”, porque “un homenaje verdadero a un adversario político de fuste no consiste en maquillar las diferencias, en cantar loas ni en intervenir en consensos que no existieron”.

En ese marco, Inthamoussu afirmó que no comulgan “con su modelo económico ni con su defensa extrema del libre mercado”. Sin embargo, la “grandeza de nuestra democracia” radica en poder “enfrentarnos en las urnas y en este Parlamento defendiendo modelos opuestos y, a la vez, sabiendo encontrar las puertas para acordar cuando el país lo exige”, como a la salida de la crisis. Distinguió que la crisis “no fue, solamente, un contagio inevitable de la crisis argentina”, sino que el “estallido, sobre todo financiero, encontró tierra fértil debido a vulnerabilidades estructurales locales que se venían incubando desde mucho antes”.

Inthamoussu reconoció que, “frente a la bota militar, Jorge Batlle estuvo en el lado correcto de la historia”, y recordó que fue de él la idea original de la manifestación del “Río de libertad”, en noviembre de 1983. Durante su gobierno “abrió las puertas de la Casa de Gobierno para recibir a Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, en un hecho inédito, ya que hasta ese momento nunca antes habían sido recibidas oficialmente por un presidente de la República”.

Del mismo modo, destacó que instaló la Comisión para la Paz, que abrió “una puerta fundamental hacia la verdad, reconociendo por primera vez la responsabilidad del Estado, aunque aún faltara un largo tramo para alcanzar la justicia entera que los familiares siguen reclamando”. “Cada vez que aparece entre los cuarteles o bajo alguna tierra algún desaparecido, es inevitable recordar el nombre de Jorge Batlle”, sostuvo el senador del FA Nicolás Viera, quien reafirmó que “no necesitamos coincidir con toda la trayectoria de un dirigente para reconocer su contribución a la vida democrática del país”.

El diputado Mariano Tucci, quien inició su militancia política en el PC, definió a Batlle como un “hombre honesto, pasional, austero, que atravesó con espíritu republicano inquebrantable un tramo de la vida nacional que no se lo deseo a nadie”. Resumió la herencia del expresidente a su generación política en cuatro elementos: “defender con pasión y con mucha convicción nuestras ideas”; “la posibilidad de encontrar acercamientos y ser puente entre aquellos ciudadanos u hombres y mujeres vinculados a la política que pensamos distinto”; “ser útiles al país en la administración del disenso”, y, por último, “ser ladrillos útiles en la construcción de la república”.