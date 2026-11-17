El antropólogo advirtió sobre un cambio en la matriz de protección social donde “espacios que antes eran protectores hoy están expulsivos”

El doctor en Antropología Marcelo Rossal conversó con La mañana de la diaria sobre los principales desafíos en el abordaje de las políticas de protección social y sobre lo que definió como “el auge de corrientes políticas que celebran el castigo y la crueldad”. Rossal hizo este análisis en el marco de la VI Conferencia sobre Situación de Calle en América Latina, que se desarrolla del 16 al 19 de noviembre en conjunto con la Universidad de la República, el Centro de Investigación e Incidencia para el Sinhogarismo y la Situación de Calle en América Latina (Ciscal) y el colectivo Ni Todo Está Perdido (Nitep).

Rossal aclaró que el término sinhogarismo responde a la denominación académica del fenómeno, pero también implica “viviendas inadecuadas o los espacios que, dando techo, no dan hogar”, en tanto reparó en que hay diferentes formas en las que una persona puede verse afectada por el riesgo habitacional.

Con respecto a las personas que se ven afectadas por la situación de calle a nivel regional, dijo que lo que sucede a nivel nacional es “muy distinto” al resto de los países de América Latina, puesto que hay distintos niveles de pobreza y precariedad e incluso condiciones climáticas que inciden en forma diferencial sobre la problemática.

A su vez, advirtió sobre un cambio en la matriz de protección social, en la que “espacios que antes eran protectores hoy están expulsivos” y que aún persisten formas de “castigo, crueldad, desigualdad y pobreza extrema” que forman parte de nuestra cotidianidad.

Con respecto a la expulsión, señaló que hay políticas de seguridad nacional que “corretean gente de un lado para el otro” y que a través de políticas sociales, como el Plan Invierno, “llevan a personas a lugares donde son bien tratadas y a otros donde prima el castigo”, lo que genera no querer volver nunca a un refugio.

Sobre el Plan Invierno coordinado por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y otras políticas públicas en materia de protección social llevadas a cabo por el actual gobierno, afirmó que “el discurso de la política” es adecuado, pero que hay una carencia de recursos para llevarlo adelante, por lo que insistió sobre la imposibilidad de situaciones como la de los trabajadores del Mides. “No puede pasar que los trabajadores de los refugios no cobren en fecha”, ejemplificó.

Asimismo, reparó en que la política social que propone el actual gobierno mediante la creación de puestos de trabajo en programas protegidos, el acceso a la atención en salud mental y consumo problemático y la creación de nuevas soluciones habitacionales es muy distinta a “la demagogia punitiva” de sacar a las personas en situación de calle y llevarlas de inmediato a un programa de internación, en alusión a lo ocurrido durante la gestión del gobierno anterior.