Nicolás Albertoni asumirá la Dirección de Comercio e Inversiones del CAF

El exvicecanciller uruguayo Nicolás Albertoni fue designado como nuevo director de Comercio, Inversiones y Gestión de Fronteras del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). Según informó Búsqueda, su designación contó con el respaldo del presidente Yamandú Orsi y los expresidentes Luis Lacalle Pou y Julio María Sanguinetti.

La posibilidad de que Uruguay ocupara esta posición dentro del banco regional venía “siendo seguida con especial interés”, según trascendió, por lo que las conversaciones para concretar la incorporación de Albertoni –del Partido Colorado– incluyeron gestiones del actual gobierno, en una señal que se concretó más allá de las diferencias partidarias.

La dirección que asumirá Albertoni tiene como objetivo la promoción de “la articulación de los bloques de integración comercial de América Latina y el Caribe, en particular la Alianza del Pacífico, Mercosur, la Comunidad Andina, el Sistema de Integración Centroamericana y la Comunidad del Caribe”.

La posición forma parte de una nueva arquitectura institucional de integración del banco que busca fortalecer su capacidad de transformación en materia de las agendas de cooperación regional en proyectos de desarrollo. Entre las principales responsabilidades está la identificación de oportunidades comerciales y de inversión, así como la articulación de iniciativas que buscan reducir las barreras que dificultan la integración económica regional.