Orsi dijo que, si el gobierno de Venezuela fija una “ruta” hacia elecciones, “podemos dar un salto en nuestra gestualidad”

Durante su participación en el Nueva Economía Fórum, en España, el presidente destacó que en Uruguay “las reglas de juego son claras y estables”, y llamó a los empresarios a considerar a Uruguay “para sus próximos proyectos”.

En el marco de su visita oficial a España, el presidente de la República, Yamandú Orsi, participó en el Nueva Economía Forum, que reúne a referentes del ámbito empresarial, y contó con el “mecenazgo” de la compañía de Energía Fotovoltaica y Medioambiente Solaria, que anunció en octubre una inversión de 5.700 millones de dólares en Uruguay. Durante su intervención, Orsi destacó que Uruguay puede ofrecer instituciones que funcionan, “reglas claras” que se respetan, una sociedad que sabe construir acuerdos y una plataforma desde la cual las empresas puedan producir, innovar y crecer.

Orsi sostuvo que la estrategia del gobierno se estructura en torno a tres grandes objetivos: crear y sostener empleos de calidad, combatir la pobreza y la desigualdad y fortalecer la convivencia. Para avanzar en esa dirección, señaló que resulta necesario acelerar el crecimiento, fortalecer la matriz de protección social y mejorar la seguridad pública. En ese sentido, afirmó que el crecimiento sostenido requiere más y mejor inversión, así como alianzas de largo plazo. “Sin crecimiento sostenido no hay empleo de calidad, no hay recursos para las políticas sociales y no hay convivencia que pueda sostenerse en el tiempo”, expresó.

En el contexto de un “escenario internacional incierto”, Orsi afirmó que Uruguay puede ofrecer “estabilidad”, la cual ha “construido durante décadas y la sostiene en tres dimensiones: instituciones sólidas, fortaleza macroeconómica y cohesión social”, señaló.

El presidente identificó tres dimensiones sobre las que Uruguay construyó su estabilidad: la solidez institucional, la fortaleza macroeconómica y la cohesión social. En ese sentido, resaltó que en Uruguay “las reglas de juego son claras y estables”. “La inversión extranjera recibe el mismo trato que la nacional, los compromisos asumidos se honran y los cambios regulatorios se procesan dentro de la institucionalidad. Esa continuidad es uno de los principales activos del país”, afirmó.

En materia macroeconómica, destacó que la política “ha sido consistente durante los últimos 20 años”. “La previsibilidad en los precios y la responsabilidad fiscal permiten bajar la incertidumbre a quienes invierten y producen”, apuntó. No obstante, afirmó que “la estabilidad, por sí sola, no alcanza”. En ese sentido, señaló que existe el compromiso de “mejorar las condiciones para la inversión y el clima de negocios”, para lo cual “este año hemos actualizado nuestra normativa para modernizar nuestros regímenes de incentivos a la inversión”.

Orsi también se refirió a la agenda de comercio internacional que Uruguay impulsa, tanto de forma individual como junto a sus socios del Mercosur, y destacó que su política exterior “es pragmática y previsible”. Respecto del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, señaló que los volúmenes de las cuotas “todavía son modestos, pero crecerán y “los aranceles que aún quedan se irán eliminando en plazos de cuatro, siete y diez años”. Por esa razón, consideró que “este es el momento de mirar a Uruguay”.

“Quien invierta hoy en producir, procesar y agregar valor en Uruguay llegará a su madurez productiva con ese acceso ya consolidado. Para una empresa española, eso significa: producir en Uruguay alimentos trazables, con la sanidad y los estándares que Europa exige, y venderlos con preferencia arancelaria en su propio mercado. Y hacerlo, al mismo tiempo, desde una base en el Mercosur con todos los beneficios que ello implica”, resaltó. Entre las industrias que tienen “espacio para invertir”, mencionó a la producción de carne –particularmente, los cortes de alto valor–, arroz, citricultura y jugos, así como la transformación de la madera, el riego y la biotecnología.

Con todo, llamó a los empresarios españoles a considerar a Uruguay “para sus próximos proyectos”. “Conversen con nuestros equipos y dígannos también, con franqueza, qué debemos hacer mejor. Nuestro compromiso es escuchar, responder y sostener las reglas. Queremos crecer sin abandonar lo que somos”, dijo el presidente al cierre.

Las relaciones con Brasil, Argentina y Venezuela

Luego de su intervención, el presidente respondió preguntas de los presentes, varias de ellas vinculadas al escenario político de la región. En relación con el triunfo del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva sobre el candidato Flávio Bolsonaro, Orsi dijo que, en lo que respecta al Mercosur, “es una muy buena noticia por los planteos que los dos candidatos hicieron con respecto a la integración”. Por otro lado, dijo que espera que Lula da Silva “pueda lograr los acuerdos fundamentales para gobernar, porque tiene un parlamento muy complicado”. “La clave del presidente de Brasil va a ser lograr los acuerdos para poder caminar”, señaló.

En cuanto a Argentina, el presidente calificó como “excelente” la relación de Uruguay con ese país. Afirmó que, con el gobierno de Javier Milei, se han conseguido “cosas que nunca habíamos logrado”, como el avance en el dragado del canal Martín García. “Con filosofía distinta, posiciones distintas, [pero] nuestros cancilleres se ponen en contacto y resuelven”, afirmó y también puntualizó que el ministro de Economía, Gabriel Oddone, tiene una “relación muy fluida” con su par argentino, Luis Caputo.

El presidente también fue consultado por el giro a la derecha de Chile tras la victoria de José Antonio Kast y, en ese contexto, acerca de “qué cree que están reclamando los ciudadanos de la región”. Orsi consideró que “existe insatisfacción” en “todo Occidente donde hay vida democrática y elecciones”, con lo cual, “es muy probable o es muy frecuente ver gobiernos que pierden”. En el caso de Chile, sostuvo que, a diferencia de Uruguay o España, “las viejas estructuras partidarias se debilitaron”. No obstante, resaltó que el cambio de mando fue “civilizado” y Kast fue investido “en una ceremonia donde se respiraba democracia”.

Por otro lado, respecto a los recientes resultados desfavorables para el gobierno de Donald Trump en las elecciones de medio término de Estados Unidos, Orsi afirmó que no espera cambios en la relación de ese país con los países de la región. “Por los equipos que están y quienes están llevando adelante la política exterior, e incluso los vínculos con América del Sur y el Caribe, no imagino cambios sustanciales”, sostuvo.

Por último, Orsi fue consultado acerca de si Uruguay reconocerá a Delcy Rodríguez como presidenta de Venezuela y si respalda la pronta celebración de elecciones en ese país. En primer lugar, el presidente puntualizó que Uruguay mantiene “relaciones con muchos países del mundo [y] no a todos le pedimos fe democrática”, ya que “sería un error”. No obstante, en la región, señaló que “tenemos la facultad de reconocer” cuando “es un régimen que funciona de forma democrática y cuando no”, aunque ello “no quiere decir que rompamos relaciones”. Recordó que, desde la campaña electoral, su posición respecto a Venezuela es que “no funcionaba como una democracia”.

Orsi consideró que, en Venezuela, “tiene que haber una hoja de ruta” que debe culminar “con elecciones libres y transparentes”. En ese sentido, señaló que, “si el gobierno actual de Venezuela establece, a partir de la autoridad que tiene –sin duda, real– Delcy, una hoja de ruta, creo que ahí podemos dar un salto, incluso hasta en nuestra gestualidad”.

El presidente consideró que sería “muy buena cosa” que se defina esa hoja de ruta y se convoque a elecciones en las que no solo sea candidata María Corina Machado, como principal referente de la oposición, sino que “también tienen que ser otros”. Por encima de eso, consideró que la relación “no puede basarse solo en la conveniencia económica” o en una “diplomacia que solamente se apoya en lo mercantil”.